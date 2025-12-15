Представлена технология для круглосуточной передачи солнечной энергии из космоса на Землю

Американская компания Overview Energy собирается с помощью своих спутников обеспечивать светом Солнца солнечные электростанции даже после наступления ночи.

Компания Overview Energy собирается передавать свет Солнца с околоземной орбиты на солнечные панели даже тогда, когда последние не вырабатывают электроэнергию. Для этого планируется использовать специальные спутники, которые будут обеспечивать круглосуточное снабжение солнечной энергией. Компания уже привлекла 20 миллионов долларов на реализацию своего проекта. Первые испытания уже проведены и планируется начать передачу солнечной энергии из космоса уже в ближайшем будущем, пишет New Atlas.

Компания Overview Energy планирует использовать лазеры ближнего инфракрасного диапазона для непрерывной передачи солнечной энергии со спутников на геосинхронной орбите, на высоте 36 000 км над поверхностью Земли, на существующие солнечные электростанции.

На этой высоте Солнце видно круглосуточно, а это значит, что группировка спутников компании Overview Energy может помочь использовать существующие солнечные электростанции для выработки электроэнергии в течение 65-75% времени суток, когда они простаивают.

В компании говорят, что это может принести пользу домовладельцам, снизив стоимость полученной электроэнергии и повысив устойчивость подключенных сетей, обеспечивающих электропитание критически важных объектов.

Чтобы доказать работоспособность своей технологии, компания Overview Energy провела демонстрацию в воздухе, в ходе которой самолет Cessna Caravan передавал энергию с помощью лазера на наземный приемник, состоящий из обычных солнечных панелей, с высоты 5 км.

Компания утверждает, что это первый в истории пример беспроводной передачи энергии высокой мощности с любой движущейся платформы. Во время демонстрации технологии использовались те же лазеры, которые планируют использовать в космосе.

Стоит отметить, что развертывание большего количества солнечных панелей на Земле, по-прежнему значительно дешевле, чем улавливание солнечного света и его передача сюда из космоса. Беспроводной передаче энергии с орбиты на Землю придется конкурировать с расширением солнечных электростанций и дальнейшим развитием решений для хранения энергии в батареях с целью снижения затрат.

В 2028 году компания планирует провести демонстрацию своей технологии с помощью спутников на более низкой орбите. Уже в 2030 году Overview Energy планирует поставку солнечного света на Землю с геосинхронной орбиты.

