Межзвездный объект 3I/ATLAS изменился по мере приближения к Земле: новые фотографии (фото)

Новые изображения межзвездного объекта 3I/ATLAS показывают, что он стал более ярким и зеленым. Ученые говорят, что это никак не связано с “зелеными человечками”, которые согласно некоторым теориям, могут управлять загадочным объектом.

Астрономы с помощью телескопа обсерватории "Джемини север", расположенной на Гавайях, получили новые фотографии межзвездного объекта 3I/ATLAS, который большинство астрономов считают кометой. Новые изображения показали, что комета 3I/ATLAS стала намного ярче и приобрела зеленый оттенок после сближения с Солнцем в конце октября. Межзвездный объект 3I/ATLAS, как считают, ученые может еще преподнести сюрпризы, когда окажется на самом близком расстоянии от Земли примерно 19 декабря, пишет Live Science.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Відео дня

Астрономы получили новые фотографии межзвездной кометы 3I/ATLAS, которая находится в одной из самых активных фаз своей активности по мере движения через Солнечную систему. Сейчас 3I/ATLAS направляется к окраинам Солнечной системы, чтобы навсегда ее покинуть в следующем году. Но примерно 19 декабря межзвездная комета окажется на самом близком расстоянии от Земли – 270 млн км.

Астрономы обнаружили, что несмотря на удалении от Солнца комета 3I/ATLAS все еще подвергается сильному нагреву нашей звезды. В результате продолжают испаряться ледяные вещества из ее ядра. Это привело к увеличению размера комы кометы и появлению более длинного кометного хвоста. Кома кометы состоит из газов и пыли, выброшенных из ее ядра 3I/ATLAS. В результате увеличения комы комета от отражает большее количество солнечного света и становиться ярче.

Новая фотография межзвездного объекта 3I/ATLAS Фото: NOIRLab

Также астрономы обнаружили, что газ в коме кометы теперь излучает слабый зеленоватый оттенок, чего не наблюдалось несколько месяцев назад. Но ученые говорят, что это не связано с "зелеными человечками", то есть инопланетянами, которые согласно некоторым теориям, могут управлять загадочным объектом, прибывшим из другой звездной системы.

Дело в том, что в коме кометы находится молекулы, состоящие из двух атомов углерода. Именно эти молекулы излучают зеленый свет. Многие кометы в Солнечной системе излучают похожий зеленый свет.

И все же до сближения с Солнцем межзвездная комета 3I/ATLAS выглядела более красной. Это говорит о том, что 3I/ATLAS сейчас выбрасывает в космос новые химические вещества, которые дают подсказки относительно ее состава.

Новая фотография межзвездного объекта 3I/ATLAS Фото: NOIRLab

Астрономы считают, что во время сближения межзвездного объекта 3I/ATLAS с Землей, он может преподнести новые сюрпризы. Дело в том, что неизвестно, как будет вести себя кометы на более далеком расстоянии от Солнца, когда ее температура снизиться. Комета 3I/ATLAS может начать выбрасывать новые химические вещества в космос, изменить снова свой цвет и также стать либо более яркой, либо более тусклой.

Напоминаем, что 3I/ATLAS — это третий межзвездный объект, обнаруженный в Солнечной системе в июле это года. Текущие оценки показывают, что он движется по Солнечной системе со скоростью примерно 240 000 км/ч. 3I/ATLAS, вероятно, является самым крупным и старым известным межзвездным объектом, ведь его размер может составлять более 5 км, а возраст – более 7 миллиардов лет.

Несмотря на множество интригующих особенностей 3I/ATLAS, в том числе необычное соотношение некоторых химических веществ и странные антихвосты, обращенные к Солнцу, подавляющее большинство астрономов сходятся во мнении, что это, хоть и странная, но комета. То есть это точно не инопланетный космический аппарат, как предполагают некоторое ученые.

Астрономы продолжают наблюдать за межзвездной кометой 3I/ATLAS, чтобы лучше понять ее размер, траекторию движения, состав и происхождение.

Как уже писал Фокус, первая рентгеновская фотография межзвездной кометы 3I/ATLAS показала, что она выпускает рентгеновское излучение. Этого не делали два других известных межзвездных объекта, обнаруженные в Солнечной системе.

Также Фокус писал о том, что представлена технология для круглосуточной передачи солнечной энергии из космоса на Землю. Американская компания собирается с помощью своих спутников обеспечивать светом Солнца солнечные электростанции даже после наступления ночи.