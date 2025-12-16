Межзвездный объект 3I/ATLAS: NASA внимательно следит за его приближением к Земле, почему

NASA и Международная сеть предупреждения об астероидах ООН начали активное наблюдение за межзвездной кометой 3I/ATLAS в то время, когда она приближается к Земле. Для этого есть причина.

По мере того, как межзвездная комета 3I/ATLAS приближается к нашей планете, NASA и ООН проводят активное наблюдение за гостем из другой звездной системы. 3I/ATLAS окажется на самом близком расстоянии от Земли 270 миллионов километров, 19 декабря. Отследить точное местоположение комет является сложной задачей и новое наблюдение призвано улучшить технологию отслеживания объектов, который сближаются с Землей, с помощью 3I/ATLAS, пишет Live Science.

NASA координирует работу Международной сети предупреждения об астероидах ООН, куда входит более чем 80 обсерваторий, расположенных по всему миру. Эта сеть занимается отслеживанием местоположения астероидов и комет, которые сближаются с нашей планетой.

3I/ATLAS является первым межзвездным объектом, который будут наблюдать астрономы в рамках инициативы NASA и ООН. Ученые хотят выяснить точное местоположение 3I/ATLAS в космосе, что поможет делать прогнозы относительно движения других комет и астероидов, которые сближаются с Землей.

Межзвездный объект 3I/ATLAS Фото: NOIRLab

По сути ученые с помощью 3I/ATLAS хотят усовершенствовать технологии наблюдения за потенциально опасными объектами, и межзвездный гость является хорошим испытательным полигоном. Астрономы тестируют новые методы отслеживания траекторий движения комет и астероидов на 3I/ATLAS. Эти наблюдения помогут в будущем определить, как отправить космический аппарат к подобной комете. Результаты программы наблюдения за 3I/ATLAS должны быть представлены в начале 2026 года.

По словам ученых, точно измерить местоположение межзвездной кометы 3I/ATLAS сложно, ведь ее яркость и размер комы (оболочка из газа и пыли, окружающая ядро кометы) меняется. Эти особенности могут увеличить видимый размер кометы, а значит сложно определить, где точно она находится.

Несмотря на то, что межзвездная комета 3I/ATLAS прибыла из другой звездной системы, некоторые ее характеристики и поведение напоминают кометы в Солнечной системе.

