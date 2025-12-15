Пояс астероидов Солнечной системы: что это, где он находится и как образовался (фото)

Обширное кольцо из каменистых остатков эпохи формирования планет не является чем-то уникальным.

Пояс астероидов или главный пояс астероидов Солнечной системы – это кольцевая структура, состоящая из миллионов космических камней разного размера, которые вращаются вокруг Солнца. Интересно, что треть массы пояса астероидов сосредоточена всего в одном объекте, пишет Space.

Где находится пояс астероидов?

Пояс астероидов расположен между орбитами Марса и Юпитера и начинается на расстоянии примерно 300 миллионов километров от Солнца. При этом ширина пояса астероидов составляет примерно 224 млн км. Пояс астероидов заполнен космическими камнями, которые являются остатками эпохи формирования планет Солнечной системы.

Хотя большинство астероидов представляют собой камни неправильной формы, там есть карликовая планета Церера. Этот самый большой объект пояса астероидов имеет круглую форму.

Как появился пояс астероидов?

На ранних этапах существования Солнечной системы примерно 4,6 млрд лет назад пыль и камни, вращающиеся вокруг Солнца, под действием гравитации сближались, образуя планеты. Но не все камни создали новые миры. Область между Марсом и Юпитером стала поясом астероидов.

Ранее считавшийся обломками разрушенной планеты, пояс астероидов теперь понимается как область, сформированная влиянием гравитации Юпитера. Камни перемещались под действием Юпитера, который препятствовал их объединению в планеты.

Наша Солнечная система — не единственная, которая может похвастаться поясом астероидов. В других звездных системах также были обнаружены подобные структуры.

Состав пояса астероидов

Большинство астероидов в главном поясе состоят из горных пород и камня, но небольшая часть из них содержит металлы, в частности железо и никель. Остальные астероиды состоят из смеси этих материалов и богаты углеродом. Есть свидетельства того, что некоторые астероиды содержат воду.

Некоторые астероиды представляют собой крупные твердые тела. В главном поясе их более 16 с диаметром более 240 км. Самые большие астероиды, — Веста, Паллада и Гигея, имеют размер 400 км и больше.

Самый большой объект в поясе астероидов – это карликовая планета Церера диаметром 950 км. Интересно, что треть массы пояса астероидов сосредоточена именно в этом объекте.

Другие астероиды представляют собой груды обломков, удерживаемые силой гравитации. Большинство астероидов недостаточно массивны, чтобы иметь сферическую форму, и вместо этого имеют неправильную форму, часто напоминающую картофелину.

Астероиды подразделяются на несколько типов в зависимости от их химического состава и отражательной способности, или альбедо.

Астероиды C-типа составляют более 75% известных астероидов. Они в основном состоят из углерода и их поверхность очень хорошо поглощает солнечный свет.

Астероиды S-типа являются вторыми по распространенности, составляя около 17% известных астероидов. Они более яркие и содержат никель-железо с примесью силикатов железа и магния, а также диоксид кремния или кременезем.

Астероиды М-типа довольно яркие и большинство из них состоят из чистого никеля и железа.

Астероид Итокава. Большинство астероидов недостаточно массивны, чтобы иметь сферическую форму, и вместо этого имеют неправильную форму, часто напоминающую картофелину Фото: space.com

Добыча полезных ископаемых на астероидах

Астероиды содержат очень много золота и других ценных металлов, стоимость которых оценивается в триллионы долларов. Но добыча ценных металлов астероидах – это непростая задача.

Одна из главных проблем — расстояние. Для выхода на орбиту вокруг астероида ракете требуется очень много топлива. Такая потребность в топливе, которое необходимо нести в качестве дополнительной массы, делает крупномасштабные горнодобывающие операции сложными и дорогостоящими при использовании современных технологий.

Оказавшись на астероиде, шахтерам предстоит принять важное решение. Они могут попытаться переработать материал на месте, что потребует строительства и эксплуатации целой системы переработки в космосе, или же они могут вернуть сырье на Землю, транспортируя большое количество отходов вместе с ценной рудой. Оба подхода сопряжены со значительными техническими и финансовыми трудностями.

Добыча полезных ископаемых на астероидах остается долгосрочной целью, и большинство современных миссий сосредоточены на изучении астероидов, а не на извлечении ресурсов.

Ученые особенно заинтересованы в понимании их структуры, состава, а также в том, как их материалы могут в будущем способствовать исследованию дальнего космоса.

