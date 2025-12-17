Учені могли розкрити таємницю Вифлеємської зірки: що це було насправді

Напрямок, відстань і рух космічного об'єкта по небу під час зближення із Землею могли створити враження, що він завис над Віфлеємом у момент передбачуваного народження Ісуса Христа.

Учені вважають, що Вифлеємська зірка, яка привела "трьох волхвів" до немовляти Ісуса в християнській Біблії, могла бути кометою. Цю гіпотезу можна перевірити. Дослідження опубліковано в Journal of the British Astronomical Association, пише Space.

У Євангелії від Матвія є уривок, що описує, як волхви побачили в небі яскраву зірку над Вифлеємом. Саме вона, згідно з Біблією, вказала волхвам шлях до немовляти Ісуса. Але вчені вважають, що ця Вифлеємська зірка насправді могла бути кометою. Жодні астрономічні об'єкти не зависають у небі над певним місцем. Але якщо комета наблизиться досить близько до Землі в потрібний час, рухаючись у потрібному напрямку і з потрібною швидкістю, то вона може здаватися нерухомою.

За словами вчених, згідно з історичними записами, китайські астрономи бачили яскраву комету в 5 році до н.е., який вважається роком народження Ісуса Христа. Дослідники спробували розрахувати можливу траєкторію польоту комети і час її появи в небі, яка могла бути Вифлеємською зіркою.

Вважається, що Ісус Христос народився 25 грудня, але богослови та історики насправді не впевнені в даті його народження. Китайську комету було виявлено в середині березня 5 року до н.е., і, згідно з можливою орбітою, вона досягла б найближчої точки до Землі 8 червня того ж року. Це не обов'язково означає, що Ісус народився в червні, адже неясно через який час після його народження прийшли волхви.

Розрахунки вчених показують, що комета могла наблизитися до Землі на відстань 388 954 кілометри, а це ближче, ніж відстань до Місяця. У міру наближення комети до точки максимального зближення, напрямок її руху в небі почав прискорюватися на схід, а не на захід, досить швидко, щоб почати протидіяти обертанню Землі в протилежному напрямку. У період з 10:00 до 11:30 ранку 8 червня, якщо дивитися з району Єрусалима/Віфлеєма, цей рух створював ілюзію нерухомості комети на денному небі.

Вважається, що волхви подорожували вночі, але в ті часи люди зазвичай не подорожували в цей час доби. Тож, найімовірніше, волхви бачили дуже яскраву комету вдень, кажуть науковці.

Проте, здається, що для того, щоб комета виявилася Вифлеємською зіркою, потрібен був би неймовірний збіг обставин: вона повинна була б перебувати в потрібному напрямку, в потрібний час, рухатися з потрібною швидкістю і на потрібній відстані. Але вчені не виключають такий збіг обставин.

Таке зближення комети могло залишити свій слід на Землі. Наша планета повинна була пройти через велику комуету, тобто газову оболонку ядра, що призвело б до потрапляння частинок комети на Землю. Ці частинки можна виявити в стародавніх гірських породах.

Вчені не стверджують, що їхня гіпотеза є остаточним рішенням таємниці Вифлеємської зірки. Але таку можливість виключати не можна.

