На гігантському "лимоні" йдуть дощі з алмазів: астрономи відкрили дуже дивний світ (фото)

Учені кажуть, що ще ніколи не бачили подібних світів. Ця планета не схожа на те, що астрономи очікували побачити.

Планети за межами Сонячної системи називаються екзопланетами. Багато з 6000 відомих екзопланет мають дуже дивні характеристики. Тепер за допомогою космічного телескопа Вебб астрономи з Інституту Карнегі, США, виявили ще один дивний світ. Можливо, це найдивніша екзопланета серед усіх відомих, що має атомсферу, яку раніше ніколи не бачили вчені. Астрономи не можуть пояснити, як така планета з'явилася, пише Space.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Нова екзопланета отримала назву PSR J2322-2650b. Вона обертається навколо різновиду нейтронної зірки під назвою пульсар. За розмірами та масою нова планета нагадує Юпітер.

Відео дня

Хоча раніше астрономи виявляли екзопланети біля пульсарів, PSR J2322-2650b вирізняється тим, що має еліпсоїдну форму. Тобто форму лимона або м'яча для регбі. При цьому планета має атмосферу, яку раніше астрономи ніколи не бачили.

Автори відкриття кажуть, що для них стало повною несподіванкою відкриття такої дивної планети, яка не схожа на те, що вони очікували побачити. Це абсолютно новий тип атмосфери. Атмосфера планети PSR J2322-2650b складається здебільшого з гелію і вуглецю, який конденсуються, утворюючи алмази, що випадають у вигляді дощу.

Хоча раніше астрономи виявляли екзопланети біля пульсарів, PSR J2322-2650b відрізняється тим, що має еліпсоїдну форму. Ілюстрація Фото: space.com

Розрахунки вчених показали, що планета перебуває на відстані приблизно 1,6 млн км від пульсара, а це майже в 100 разів більше за відстань від Землі до Сонця. Але при цьому її орбітальний період становить лише 8 земних годин. Астрономи вважають, що планета отримала форму лимона через вплив сильної гравітації дуже щільного пульсара.

Як і всі нейтронні зірки, пульсари з'являються після смерті масивних зірок, які вибухають надновою. У підсумку залишається сильно стиснуте щільне ядро зірки діаметром приблизно 20 км. Пульсари відрізняються від інших нейтронних зірок тим, що обертаються навколо своєї осі зі швидкістю до 700 обертів на секунду.

Як і всі нейтронні зірки, пульсари з'являються після смерті масивних зірок, які вибухають надновою. У підсумку залишається сильно стиснуте щільне ядро зірки діаметром приблизно 20 км. Ілюстрація Фото: Nazarii_Neshcherenskyi/Shutterstock.com

Астрономи з'ясували, що атмосфера PSR J2322-2650b має унікальний склад, який раніше не бачили в екзопланет. Замість звичайних молекул, які астрономи очікували побачити в атмосфері екзопланети, як-от вода, метан і вуглекислий газ, вони виявили молекулярний вуглець, а саме вуглець-3 і вуглець-2.

Дослідження показало, що планета PSR J2322-2650b завжди звернена однією стороною до пульсара. На денному боці максимальна температура становить 2040 градусів Цельсія, а на нічному — мінімальна температура становить 650 градусів Цельсія.

За таких температур молекулярний вуглець має зв'язуватися з іншими типами атомів, стаючи домінуючим тільки в тому разі, якщо в атмосфері планети майже немає кисню або азоту. Із приблизно 150 вивчених атмосфер екзопланет жодна інша не містила молекулярного вуглецю.

Астрономи поки що не можуть пояснити, як з'явилася планета з такою атмосферою. Є деякі припущення, які потребують перевірки. Але поки що всі відомі механізми утворення планет виключені, значить існує якийсь невідомий механізм. Подальші дослідження допоможуть розкрити загадку планети PSR J2322-2650b.

Як уже писав Фокус, космічний апарат NASA біля Марса все ще не виходить на зв'язок: сталося щось дивне.