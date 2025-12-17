На гигантском "лимоне" идут дожди из алмазов: астрономы открыли очень странный мир (фото)

Ученые говорят, что еще никогда не видели подобных миров. Эта планета не похожа на то, что астрономы ожидали увидеть.

Планеты за пределами Солнечной системы называются экзопланетами. Многие из 6000 известных экзопланет обладают очень странными характеристиками. Теперь с помощью космического телескопа Уэбб астрономы из Института Карнеги, США, обнаружили еще один странный мир. Возможно, это самая странная экзопланета среди всех известных, имеющая атомсферу, которую раньше никогда не видели ученые. Астрономы не могут объяснить, как такая планета появилась, пишет Space.

Новая экзопланета получила название PSR J2322-2650b. Она вращается вокруг разновидности нейтронной звезды под названием пульсар. По размерам и массе новая планета напоминает Юпитер.

Хотя ранее астрономы обнаруживали экзопланеты возле пульсаров, PSR J2322-2650b отличается тем, что имеет эллипсоидную форму. То есть форму лимона или мяча для регби. При этом у планета имеет атмосферу, которую раньше астрономы никогда не видели.

Авторы открытия говорят, что для них стало полной неожиданностью открытие такой странной планеты, которая не похожа на то, что они ожидали увидеть. Это совершенно новый тип атмосферы. Атмосфера планеты PSR J2322-2650b состоит в основном из гелия и углерода, который конденсируются, образуя алмазы, выпадающие в виде дождя.

Расчеты ученых показали, что планета находится на расстоянии примерно 1,6 млн км от пульсара, а это почти в 100 раз больше расстояния от Земли до Солнца. Но при этом ее орбитальный период составляет всего 8 земных часов. Астрономы считают, что планета получила форму лимона из-за влияния сильной гравитации очень плотного пульсара.

Как и все нейтронные звезды, пульсары появляются после смерти массивных звезд, которые взрываются сверхновой. В итоге остается сильно сжатое плотное ядро звезды диаметром примерно 20 км. Пульсары отличаются от остальных нейтронных звезд тем, что вращаются вокруг своей оси со скоростью до 700 оборотов в секунду.

Астрономы выяснили, что атмосфера PSR J2322-2650b имеет уникальный состав, который раньше не видели у экзопланет. Вместо обычных молекул, которые астрономы ожидали увидеть в атмосфере экзопланеты, таких как вода, метан и углекислый газ, они обнаружили молекулярный углерод, а именно углерод-3 и углерод-2.

Исследование показало, что планета PSR J2322-2650b всегда обращена одной стороной к пульсару. На дневной стороне максимальная температура составляет 2040 градусов Цельсия, а на ночной — минимальная температура составляет 650 градусов Цельсия.

При таких температурах молекулярный углерод должен связываться с другими типами атомов, становясь доминирующим только в том случае, если в атмосфере планеты почти нет кислорода или азота. Из примерно 150 изученных атмосфер экзопланет ни одна другая не содержала молекулярного углерода.

Астрономы пока не могут объяснить, как появилась планета с такой атмосферой. Есть некоторое предположения, которые требуют проверки. Но пока что все известные механизмы образования планет исключены, значит существует какой-то неизвестный механизм. Дальнейшие исследования помогут раскрыть загадку планеты PSR J2322-2650b.

