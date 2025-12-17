Межзвездный объект 3I/ATLAS имеет странное ускорение: определен размер гостя из другой системы

Благодаря изучению негравитационного ускорения межзвездной кометы 3I/ATLAS астрономы смогли выяснить, что ее ядро намного меньше, чем предполагалось.

Межзвездный объект 3I/ATLAS, который считается кометой, был обнаружен всего 5,5 месяцев назад, но привлек всеобщее внимание научного сообщества. Астрономы представили несколько исследований, которые объясняют, почему 3I/ATLAS демонстрирует негравитационное ускорение. Хотя это может звучать так, как вроде бы это ускорение создает двигатель космического корабля инопланетян, как предполагают некоторые ученые, на самом деле в этом нет ничего необычного. Благодаря изучению негравитационного ускорения межзвездной кометы 3I/ATLAS астрономы смогли выяснить, что ее ядро намного меньше, чем предполагалось. Исследование опубликовано в журнале Research Notes of the American Astronomical Society, пишет IFLScience.

Все еще существует версия о том, что межзвездный объект 3I/ATLAS, который имеет необычные характеристики, включая физическую струю длиной 500 000 км, как уже писал Фокус, может быть космическим кораблем инопланетян. Но большинство ученых считают, что это странная комета, которая прибыла из другой звездной системы.

За время наблюдения за межзвездной кометой 3I/ATLAS астрономы обнаружили, что она демонстрирует негравитационное ускорение во время движения от Солнца в направлении к краю Солнечной системы. Возникло предположение, что это может быть свидетельством того, что задействован искусственный двигатель, как уже писал Фокус. Это странное ускорение межзвездная комета 3I/ATLAS приобрела после близкой встречи с Солнцем в конце октября.

Авторы нового исследования объясняют, что негравитационное ускорение означает, что космический объект испытывает ускорение, которое не обусловлено влиянием гравитации планет или Солнца. Это точно не работа искусственного двигателя и данное ускорение происходит из-за выброса газов из кометы.

Кометы представляют собой большие куски из льда и камня, часто окруженные комой (газовая оболочка вокруг ядра кометы) и имеющие длинный хвост из газа и пыли. Эти особенности комет возникают, когда данные космические объекты нагреваются под действием тепла Солнца. Лед на поверхности комет начинает сублимировать, то есть переходит сразу из твердого в газообразное состояние, минуя жидку фазу. При этом кометы часто выпускают в космос газовые струи, которые создают кому и хвост.

Эти струи могут часто влияют на движение кометы, вызывая негравитационное ускорение. Но точную динамику этого процесса рассчитать невозможно, ведь ядро комет иногда в тысячи раз меньше ее комы.

По словам астрономов, кометы также вращаются вокруг своей оси и разные участки ядра нагреваются в разное время под влиянием солнечного излучения. Поэтому выбросы газовых струй могут происходить чаще на одной стороне кометы, чем на другой.

Эти выбросы газа могут изменить траекторию движения кометы, ведь они приводят к негравитационному ускорению. Ученые использовали данные наземных и космических телескопов, чтобы определить, что это ускорение составляет примерно полмикрона в секунду в квадрате. Это ничтожно мало по сравнению с гравитационным притяжением планеты, но при постоянном воздействии это может привести к отклонению от прогнозируемой орбиты кометы с течением времени.

Авторы исследования также выяснили, что во время сближения с Солнцем межзвездная комета 3I/ATLAS имела массу примерно 44 миллиона тонн, а это примерно в 7 раз больше массы пирамиды Хеопса в Египте. Но затем комета потеряла значительную часть массы из-за выбросов газов. На основании оценки не равитационного ускорения и потери массы астрономы пришли к выводу, что ядро кометы 3I/ATLAS может быть размером около 375 метров. Это значительно меньше, чем более ранние оценки, указывающие на то, что размер 3I/ATLAS составляет более 5 километров. Но эти данные еще предстоит подтвердить.

