"Предсмертный крик": почему наш первый контакт с инопланетянами может быть трагическим

Согласно новой гипотезе, первый контакт с внеземной цивилизацией может быть не таким, как предполагают писатели-фантасты. Скорее всего это будет “крик” из глубокого космоса.

На протяжении десятилетий писатели-фантасты изо всех сил пытались подготовить нас к возможному контакту с инопланетянами. Сюжеты книг описывают вторжение воинственных инопланетян, прибытие добрых инопланетян или же инопланетян-исследователей, которым просто интересно, из чего мы состоим. Но авторы новой гипотезы, предполагают, что наш первый контакт с инопланетянами, вероятно, будет нетипичным и особенно мрачным. Статья опубликована на сервере препринтов arXiv, пишет IFLScience.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Відео дня

Мы знаем только об одной разумной цивилизации во Вселенной, которая живет на планете Земля. Часто наше представление о том, как могут вести себя инопланетяне исходит из наших собственных идеалов. Мы предполагаем, что они могут стремиться к все большей власти и завоеваниям, а потому могут быть угрозой для человечества. Также они могут исследователями, которые считают нас чем-то вроде подопытных кроликов. Но также возможно, что внеземные цивилизации на самом деле не хотят, чтобы их обнаруживали.

Авторы новой гипотезы, считают, что мы можем впервые обнаружить на самом деле не устойчивую внеземную цивилизацию, а ту, которая является нестабильной и находится на грани гибели. Поэтому данная гипотеза получила название эсхатологическая от слова эсхатология, которая описывает религиозные верования о конце света.

Ученые говорят, что во время наблюдения за космосом мы часто наблюдаем сначала не типичные явления и объекты, которые не могут быть репрезентативными для всей Вселенной. Но эти объекты и явления легче всего обнаружить. То же самое касается и инопланетян: мы можем сначала обнаружить нетипичную внеземную цивилизацию из-за того, что она слишком громко заявит о себе.

Например, первые планеты вне Солнечной системы были обнаружены возле нейтронных звезды, известных как пульсары. Но оказалось, что из 6000 известных ныне экзопланет менее 10 вращаются вокруг пульсаров. Также в космосе легче всего обнаружить гигантские яркие звезды, но часто они находятся на финальной стадии своей жизни и на самом деле их не так и много. Самыми распространенными звездами во Вселенной являются красные карлики: тусклые и маленькие звезды.

Поэтому, согласно эсхатологической гипотезе, первое подтвержденное обнаружение внеземной технологической цивилизации, скорее всего, будет нетипичным и необычайно "громким". Это значит, что первая обнаруженная внеземная цивилизация будет находиться в нестабильном состоянии на грани вымирания и соберет всю возможную энергию, чтобы "наделать шуму" во Вселенной.

Эти инопланетяне могут создать некую техносигнатуру, которая будет напоминать яркий взрыв сверхновой, видимый на расстоянии в миллионы световых лет. Благодаря этому внеземная цивилизация станет более заметной и ее можно будет обнаружить. Но этот сигнал точно будет нехарактерен для большинства устойчивых внеземных цивилизаций, считают ученые.

Новая гипотеза предполагает, что этот сигнал из глубокого космоса может быть целенаправленным криком о помощи. Ученые считают, что первый контакт состоится с внеземной цивилизацией, которая находится в предсмертной агонии.

Поэтому нужно искать подобные кратковременные явления, которые являются аномальными на фоне других.

Потенциальных инопланетян, как уже писал Фокус, может помочь обнаружить новый космический телескоп Роман. Он может найти планеты, похожие на Землю, где может обитать внеземной разум.

Также Фокус писал о том, что межзвездный объект 3I/ATLAS имеет странное ускорение: определен размер гостя из другой системы.