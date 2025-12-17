В космосе что-то посылает нам яркий синий свет: астрономы выяснили, что именно (фото)

Светящиеся быстрые синие оптические транзиенты (LFBOT) более десяти лет ставили ученых в тупик. Но теперь их загадка раскрыта.

В космосе происходят короткие, очень яркие вспышки синего света и астрономы наконец-то смогли найти их источник. Эти вспышки синего света существуют недолго и постепенно затухают, оставляя после себя слабое рентгеновское и радиоизлучение. На сегодняшний день обнаружено более 10 таких вспышек. Астрономы считали, что их появление связано с необычным взрывом сверхновой или же с питанием черной дыры. Оказалось, что эти предположения неверны. Исследование принято к публикации в журнале The Astrophysical Journal Letters, пишет Independent.

Это явление, известное как светящиеся быстрые синие оптические транзиенты, или LFBOT, представляет собой короткие, яркие вспышки света, которые затухают, оставляя после себя рентгеновское и радиоизлучение. Они ставили ученых в тупик с 2014 года, с момента их первого обнаружения, несмотря на то, что были обнаружены уже более десятка таких явлений.

LFBOT настолько яркие, что их можно увидеть на расстояниях от сотен миллионов до миллиардов световых лет. Они существуют всего несколько дней, излучая высокоэнергетический свет в диапазоне от синего конца оптического спектра до ультрафиолетового и рентгеновского излучения.

Ученые считали, что LFBOT могут возникать во время необычного взрыва сверхновой или же во время падения межзвездного газа в черную дыру. Но теперь астрономы считают, что нашли настоящий источник этих загадочных вспышек синего света.

Астрономы провели анализ LFBOT под названием AT 2024wpp, который был обнаружен в прошлом году и являющийся самым ярким в своем роде. Он был обнаружен в галактике, расположенной на расстоянии более 1 миллиарда световых лет от нас.

Исследование предполагает, что LFBOT возникают в результате экстремального события приливного разрушения. Оно происходит, когда огромные черные дыры поглощают свою звезду-компаньона, разрывая ее на части.

Астрономы считают, что интенсивный высокоэнергетический свет, излучаемый во время этого события приливного разрушения, был следствием длительной истории уничтожения черной дырой звезды. Черная дыра с массой в 100 раз больше, чем у Солнца долгое время притягивала вещество звезды с массой в 10 раз больше, чем у Солнца.

Затем, когда звезда-компаньон наконец приблизилась слишком близко и была разорвана на части, вещество звезды попало аккреционный диск черной дыры, и столкнулось с уже существующим веществом, создавая рентгеновское, ультрафиолетовое и синее излучение.

По словам астрономов, это исследование не только помогает объяснить загадочное явление, но и позволяет лучше понять, как работают черные дыры и как эволюционируют звезды. Например, ученые до сих пор не знают, как на самом деле образуются огромные черные дыры.

