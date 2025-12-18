"Павук" на Європі: вчені розкрили секрет "демона" на супутнику Юпітера (фото)

Астрономи з'ясували ймовірне походження загадкового павукоподібного візерунка, вперше виявленого на супутнику Юпітера Європа в 1998 році.

Загадкова павукоподібна структура, виявлена на четвертому за величиною супутнику Юпітера, Європі, нарешті отримала пояснення, а також назву. Дослідження опубліковано в The Planetary Science Journal, пише Live Science.

У 1998 році космічний апарат NASA "Галілео" здійснив близький проліт повз Європу, де, як вважається, є підземний водний океан і може існувати позаземне життя. Апарат уперше виявив на крижаній поверхні Європи ударний картер завширшки приблизно 22 кілометри, який отримав назву Мананнан. Усередині кратера "Галілео" виявив щось дивне.

Недалеко від центру кратера було виявлено темну павукоподібну структуру. Вчені вважали, що вона могла з'явитися внаслідок гравітаційного впливу Юпітера, що провокує появу численних тріщин на поверхні Європи. Також було припущення, що ця структура могла утворитися внаслідок вивержень гідротермальних джерел на дні підземного океану Європи. Але жодне з цих припущень повністю не пояснює незвичайну форму темної структури.

Дослідники частково відтворили павукоподібне утворення в лабораторних умовах, використовуючи метод, що імітує процес утворення "озерних зірок" на Землі Фото: Live Science

Автори нового дослідження дійшли висновку, що цей "павук" на Європі з'явився так само, як утворюються темні візерунки на Землі, відомі як "озерні зірки". Вони формуються, коли сніг випадає на замерзлі озера, і вода просочується через крихітні отвори в кризі. Астрономи також дали назву павукоподібній структурі на Європі — Дамхан Алла. У перекладі з ірландської це означає "павук" або "демон".

За словами вчених, замість того щоб вода піднімалася через крихітні отвори, як це відбувається при утворенні "озерних зірок" на Землі, "павук" на Європі, ймовірно, утворився внаслідок зіткнення з астероїдом. Це створило невелику тріщину в крижаній поверхні супутника Юпітера і дало змогу солоній воді просочуватися вгору і створити павукоподібний візерунок. Астрономи вважають, що астроїд упав уже після того, як був утворений кратер Мананнан.

"Озерні зірки" утворюються, коли вода просочується через невеликі отвори в озерах і поширюється крізь шар снігу на поверхні. Подібні процеси можуть відбуватися і на крижаних водних світах по всій Сонячній системі Фото: Live Science

Теоретично, подібні павукоподібні структури могли б утворитися і на інших крижаних океанічних світах, таких як супутник Сатурна Енцелад, і супутник Юпітера Ганімед. Вчені почали дослідження того, як

ці структури можуть формуватися на різних супутниках планет Сонячної системи.

За словами авторів дослідження, подібні структури можуть багато розповісти про те, що відбувається під поверхнею Європи. Якщо більше таких структур виявить апарат NASA Europa Clipper, то це може вказувати на наявність басейнів із солоної води під поверхнею. Ці водойми можуть стати хорошим місцем для існування позаземного життя.

Апарат Europa Clipper зараз прямує до Юпітера і з 2030 року почне вивчати Європу, а також інші головні супутники газового гіганта.

Як уже писав Фокус, астрономи з'ясували, що в надрах супутника Сатурна Титан може ховатися не океан, а щось інше. Але неясно, чи робить це Титан більш або менш придатним для життя.