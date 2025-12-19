Астрономи вперше виявили космічне зіткнення в іншій зоряній системі (фото)

Вчені спочатку вважали, що вони виявили нову планету біля зірки Фомальгаут. Але виявилося, що це зіткнення двох об'єктів, які призводять до появи планет.

Астрономи стали свідками приголомшливого видовища навколо молодої зірки Фомальгаут. Виявилося, що вперше було виявлено два зіткнення між великими об'єктами в іншій зоряній системі. Спостереження за подібними зіткненнями може дати астрономам уявлення про умови, в яких сформувалася Земля та інші планети 4,6 млрд років тому. Дослідження опубліковано в журналі Science, пише Space.

Зірка Фомальгаут розташована на відстані 25 світлових років від нас і її вік оцінюється в 440 млн років. Це молода зірка, навколо якої відбувається формування планетної системи. Для порівняння Сонце існує вже 4,6 млрд років.

За оцінками астрономів, молоді зоряні системи, такі як Фомальгаут, є місцем потужних зіткнень, коли космічне каміння, астероїди і великі планетезималі зіштовхуються один з одним. Часто зіткнення планетезималей призводить до формування планет та їхніх супутників.

У 2008 році астрономи виявили незрозумілий яскравий об'єкт біля зірки Фомальгаут. Спочатку вони припустили, що це планета, названа Фомальгаут. Але кілька років тому астрономи виявили, що це не планета, а хмара уламків від зіткнення палнетезималей в іншій зоряній системі. Тепер же астрономи виявили в даних космічного телескопа Хаббл ще одне таке саме зіткнення і залишену після нього пилову хмару. Таким чином астрономи вперше отримали прямі зображення подібних подій, що відбуваються в іншій зоряній системі. Перша пилова хмара отримала назву Фомальгаут cs1, а друга — Фомальгаут cs2.

Фотографія космічного телесопа Хаббл показує два зіткнення в системі Фомальгаут Фото: solar-system

За словами вчених, вони стали свідками двох зіткнень планетезималей і утворення пилових хмар, які почали відбивати світло зірки. У якомусь сенсі це можливість для вчених зазирнути в минуле Сонячної системи, коли понад 4 млрд років тому в ній формувалися планети. Щось подібне відбувається в системі Фомальгаут.

Хоча астрономи і не бачили зіткнення планетезималей безпосередньо, все ж вони зафіксували наслідки цих подій.

Розрахунки вчених показали, що у двох зіткненнях брали участь космічні камені розміром приблизно по 60 кілометрів кожен. Це майже в 4 рази більше за астероїд, який 66 млн років тому впав на Землю і знищив динозаврів.

За оцінками вчених, навколо зірки Фомальгаут існує близько 300 мільйонів об'єктів, подібних до тих, які спричинили зіткнення cs1 і cs2.

Автори дослідження кажуть, що система Фомальгаут являє собою природну лабораторію для вивчення поведінки планетезималів під час зіткнень, що, зі свого боку, дає змогу дізнатися, з чого вони складаються і як утворилися.

