Астрономы впервые обнаружили космическое столкновение в другой звездной системе (фото)

Ученые изначально считали, что они обнаружили новую планету возле звезды Фомальгаут. Но оказалось, что это столкновение двух объектов, которые приводят к появлению планет.

Астрономы стали свидетелями потрясающего зрелища вокруг молодой звезды Фомальгаут. Оказалось, что впервые были обнаружены два столкновения между крупными объектами в другой звездной системе. Наблюдение за подобными столкновениями может дать астрономам представление об условиях, в которых сформировалась Земля и другие планеты 4,6 млрд лет назад. Исследование опубликовано в журнале Science, пишет Space.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Звезда Фомальгаут находится на расстоянии 25 световых лет от нас и ее возраст оценивается в 440 млн лет. Это молодая звезда, вокруг которой происходит формирование планетной системы. Для сравнения Солнце существует уже 4,6 млрд лет.

Відео дня

По оценкам астрономов, молодые звездные системы, такие как Фомальгаут, являются местом мощных столкновений, когда космические камни, астероиды и крупные планетезимали сталкиваются друг с другом. Часто столкновение планетезималей приводит к формированию планет и их спутников.

В 2008 году астрономы обнаружили необъяснимый яркий объект возле звезды Фомальгаут. Изначально они предположили, что это планета, названная Фомальгаут. Но несколько лет назад астрономы обнаружили, что это не планета, а облако обломков от столкновения палнетезималей в другой звездной системе. Теперь же астрономы обнаружили в данных космического телескопа Хаббл еще одно такое же столкновение и оставленное после него пылевое облако. Таким образом астрономы впервые получили прямые изображения подобных событий, происходящих в другой звездной системе. Первое пылевое облако получило название Фомальгаут cs1, а второе — Фомальгаут cs2.

Фотограпфия космического телесопа Хаббл показывает два столкновения в системе Фомальгаут Фото: NASA

По словам ученых, они стали свидетелями двух столкновений планетезималей и образования пылевых облаков, которые начали отражать свет звезды. В каком-то смысле это возможность для ученых заглянуть в прошлое Солнечной системы, когда более 4 млрд лет назад в ней формировались планеты. Нечто подобное происходит в системе Фомальгаут.

Хотя астрономы и не видели столкновение планетезималей напрямую, все же они зафиксировали последствия этих событий.

Расчеты ученых показали, что в двух столкновения принимали участие космические камни размером примерно по 60 километров каждый. Это почти в 4 раза больше астероида, который 66 млн лет упал на Землю и уничтожил динозавров.

По оценкам ученых, вокруг звезды Фомальгаут существует около 300 миллионов объектов, подобных тем, которые вызвали столкновения cs1 и cs2.

Авторы исследования говорят, что система Фомальгаут представляет собой естественную лабораторию для изучения поведения планетезималей при столкновениях, что, в свою очередь, позволяет узнать, из чего они состоят и как образовались.

Как уже писал Фокус, межзвездный объект 3I/ATLAS приблизился к Земле и NASA показало его новую фотографию. 19 декабря межзвездная комета 3I/ATLAS пролетела мимо нашей планеты на максимально близком расстоянии. Пока что нет изображений, полученных наземными и космическими телескопами, связанными с этим событием. Но NASA показало ультрафиолетовую фотографию, сделанную раньше космическим охотником за инопланетянами.