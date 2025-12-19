Межзвездный объект 3I/ATLAS приблизился к Земле: NASA показало его новую фотографию (фото)

19 декабря межзвездная комета 3I/ATLAS пролетела мимо нашей планеты на максимально близком расстоянии. Пока что нет изображений, полученных наземными и космическими телескопами, связанными с этим событием. Но NASA показало ультрафиолетовую фотографию, сделанную раньше космическим охотником за инопланетянами.

19 декабря, примерно в 8 часов утра по Киеву, межзвездный объект 3I/ATLAS, который считается кометой, пролетел мимом Земли на максимально близком расстоянии – 270 миллионов километров. Пока что ученые не предоставили данные наблюдений, которые были проведены в это время, но NASA показало изображение 3I/ATLAS, сделанное, когда гость из другой звездной системы приближался к нашей планете. Это изображение сделал космический аппарат Europa Clipper, который летит к спутнику Юпитера Европа, чтобы найти там потенциальную внеземную жизнь, пишет Live Science.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Відео дня

Межзвездная комета 3I/ATLAS сейчас направляется к Юпитеру и окажется на расстоянии примерно 50 миллионов километров от газового гиганта в марте 2026 года. Расчеты астрономов показывают, что после этого 3I/ATLAS пересечет орбиты планеты Сатурн, Уран и Нептун и, вероятно, в 2028 году навсегда покинет Солнечную систему. Сейчас межзвездный объект 3I/ATLAS летит со скоростью примерно 246 000 км/ч и за ним пристально наблюдают ученые с помощью наземных и космических телескопов пока он находится относительно недалеко от нашей планеты.

Фотография 3I/ATLAS, недавно сделанная космическим телескопом Хаббл Фото: NASA

Вскоре ожидаются первые данные наблюдений, проведенные во время сближения 3I/ATLAS с Землей, но пока NASA показало ультрафиолетовую фотографию гостя из другой звездной системы. Ее сделал с расстояния 102 миллиона километров космический аппарат Europa Clipper, предназначенный для поиска внеземной жизни на спутнике Юпитера под названием Европа.

Человеческий глаз не видит ультрафиолетового света. Но ученые из NASA обработали изображение 3I/ATLAS таким образом, что можно увидеть, как 3I/ATLAS будет выглядеть за пределами видимого спектра света.

Вскоре ожидаются первые данные наблюдений, проведенные во время сближения 3I/ATLAS с Землей, но пока NASA показало ультрафиолетовую фотографию гостя из другой звездной системы Фото: NASA

Хотя есть версия, что 3I/ATLAS может быть космическим кораблем инопланетян, большинство ученых считают, что это комета. Поэтому Europa Clipper несмотря на свое предназначение найти потенциальную внеземную жизнь на Европе не искал инопланетян на 3I/ATLAS.

Новые данные помогут лучше понять химический состав межзвездной кометы 3I/ATLAS. Результаты анализа этих данных будут предоставлены по мере их готовности. Сейчас известно, что межзвездный объект богат льдом из углекислого газа и выделяет двуатомный углерод, который придает ему зеленоватое свечение.

Что касается Europa Clipper, то аппарат NASA прибудет к Юпитеру в 2030 году и начнет исследование одного из его главных спутников – Европа. Считается, что в недрах Европы скрывается подземный океан из жидкой воды, где может существовать внеземная жизнь.

Астрофотограф Эндрю Маккарти сфотографировал межзвездную комету 3I/ATLAS, когда она приближалась к Земле Фото: X (Twitter)

Возвращаясь к 3I/ATLAS, стоит отметить, что 18 декабря известный американский астрофотограф Эндрю Маккарти сфотографировал межзвездную комету, когда она приближалась к Земле.

Как уже писал Фокус, у межзвездного объекта 3I/ATLAS обнаружено негравитационное ускорение и ученые объяснили, с чем это связано. Также астрономы определили размер ядра кометы.

Также Фокус писал о том, что Starlink Илона Маска падает из космоса на Землю. Неизвестная аномалия привела к тому, что компания SpaceX потеряла связь с одним из своих спутников Starlink. Считается, что произошел взрыв, который привел к появлению небольшого количества обломков.