Авария на орбите: Starlink Илона Маска падает из космоса на Землю, что известно

Неизвестная аномалия привела к тому, что компания SpaceX потеряла связь с одним из своих спутников Starlink. Считается, что произошел взрыв, который привел к появлению небольшого количества обломков.

Один из спутников Starlink компании SpaceX, которая принадлежит Илону Маску, столкнулся с аномалией на орбите и сейчас падает на Землю. По данным компании, авария привела к потере связи с космическим аппаратом, который находился на орбите на высоте 418 км над поверхностью нашей планеты, пишет Space.

Согласно сообщению SpaceX, с одним из спутников Starlink на орбите произошла авария. Предполагается, что топливный бак спутника мог взорваться, что привело к появлению небольшого количества обломков. Связь с космическим аппаратом потеряна и сейчас он падает с околоземной орбиты.

В SpaceX заявили, что спутник Starlink в основном остался не разрушенным и сейчас падает в атмосферу Земли, где в течение нескольких недель должен разрушиться. Также, согласно сообщению, траектория движения поврежденного спутника не представляет никакой угрозы для Международной космической станции, которая находится примерно на той же орбите, и ее экипажа.

Компания LeoLabs, которая занимается отслеживанием космических объектов, сообщила о том, что были обнаружены десятки фрагментов, которые, вероятно, принадлежат спутнику Starlink. В то же время компания SpaceX не сообщила о количестве обломков, которые появились в результате аварии.

В LeoLabs заявили, что резкое падение спутника, свидетельствует о том, что авария была вызвана внутренней неисправностью, а не столкновением с другим объектом в космосе.

В SpaceX заявили, что инженеры компании работают над выявлением первопричины и устранением источника аномалии, чтобы подобной ситуации можно было избежать в будущем.

Группировка спутников Starlink на околоземной орбите является самой большой из когда-либо созданных. Сейчас вокруг нашей планеты вращается почти 9300 действующих спутников, а это значит, что компании SpaceX принадлежит примерно 65% космических аппаратов, вращающихся вокруг нашей планеты.

И это число постоянно растет. Только в этом году SpaceX запустила на низкую околоземную орбиту более 3000 спутников Starlink. Расчетный срок службы спутников Starlink составляет около пяти лет, и SpaceX сводит с орбиты каждый из них перед тем, как он выйдет из строя.

