Аварія на орбіті: Starlink Ілона Маска падає з космосу на Землю, що відомо

Невідома аномалія призвела до того, що компанія SpaceX втратила зв'язок з одним зі своїх супутників Starlink. Вважається, що стався вибух, який призвів до появи невеликої кількості уламків.

Один із супутників Starlink компанії SpaceX, яка належить Ілону Маску, зіткнувся з аномалією на орбіті і зараз падає на Землю. За даними компанії, аварія призвела до втрати зв'язку з космічним апаратом, який перебував на орбіті на висоті 418 км над поверхнею нашої планети, пише Space.

Згідно з повідомленням SpaceX, з одним із супутників Starlink на орбіті сталася аварія. Передбачається, що паливний бак супутника міг вибухнути, що призвело до появи невеликої кількості уламків. Зв'язок із космічним апаратом втрачено і зараз він падає з навколоземної орбіти.

У SpaceX заявили, що супутник Starlink здебільшого залишився не зруйнованим і наразі падає в атмосферу Землі, де протягом кількох тижнів має зруйнуватися. Також, згідно з повідомленням, траєкторія руху пошкодженого супутника не становить жодної загрози для Міжнародної космічної станції, яка перебуває приблизно на тій самій орбіті, та її екіпажу.

Компанія LeoLabs, яка займається відстеженням космічних об'єктів, повідомила про те, що було виявлено десятки фрагментів, які, ймовірно, належать супутнику Starlink. Водночас компанія SpaceX не повідомила про кількість уламків, які з'явилися внаслідок аварії.

У LeoLabs заявили, що різке падіння супутника свідчить про те, що аварія була спричинена внутрішньою несправністю, а не зіткненням з іншим об'єктом у космосі.

У SpaceX заявили, що інженери компанії працюють над виявленням першопричини та усуненням джерела аномалії, щоб подібної ситуації можна було уникнути в майбутньому.

Угруповання супутників Starlink на навколоземній орбіті є найбільшим з коли-небудь створених. Зараз навколо нашої планети обертається майже 9300 діючих супутників, а це означає, що компанії SpaceX належить приблизно 65% космічних апаратів, що обертаються навколо нашої планети.

І це число постійно зростає. Тільки цього року SpaceX запустила на низьку навколоземну орбіту понад 3000 супутників Starlink. Розрахунковий термін служби супутників Starlink становить близько п'яти років, і SpaceX зводить з орбіти кожен із них перед тим, як він вийде з ладу.

