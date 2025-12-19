Міжзоряний об'єкт 3I/ATLAS наблизився до Землі: NASA показало його нову фотографію (фото)

19 грудня міжзоряна комета 3I/ATLAS пролетіла повз нашу планету на максимально близькій відстані. Поки що немає зображень, отриманих наземними і космічними телескопами, пов'язаними з цією подією. Але NASA показало ультрафіолетову фотографію, зроблену раніше космічним мисливцем за інопланетянами.

19 грудня, приблизно о 8 годині ранку за Києвом, міжзоряний об'єкт 3I/ATLAS, який вважається кометою, пролетів повз Землю на максимально близькій відстані — 270 мільйонів кілометрів. Поки що вчені не надали дані спостережень, які були проведені в цей час, але NASA показало зображення 3I/ATLAS, зроблене, коли гість з іншої зоряної системи наближався до нашої планети. Це зображення зробив космічний апарат Europa Clipper, який летить до супутника Юпітера Європа, щоб знайти там потенційне позаземне життя, пише Live Science.

Міжзоряна комета 3I/ATLAS зараз прямує до Юпітера і опиниться на відстані приблизно 50 мільйонів кілометрів від газового гіганта в березні 2026 року. Розрахунки астрономів показують, що після цього 3I/ATLAS перетне орбіти планет Сатурн, Уран і Нептун та, ймовірно, у 2028 році назавжди покине Сонячну систему. Наразі міжзоряний об'єкт 3I/ATLAS летить зі швидкістю приблизно 246 000 км/год і за ним пильно спостерігають вчені за допомогою наземних і космічних телескопів, доки він перебуває відносно недалеко від нашої планети.

Фотографія 3I/ATLAS, нещодавно зроблена космічним телескопом Габбл Фото: solar-system

Незабаром очікуються перші дані спостережень, проведені під час зближення 3I/ATLAS із Землею, але поки NASA показало ультрафіолетову фотографію гостя з іншої зоряної системи. Її зробив з відстані 102 мільйони кілометрів космічний апарат Europa Clipper, призначений для пошуку позаземного життя на супутнику Юпітера під назвою Європа.

Людське око не бачить ультрафіолетового світла. Але вчені з NASA обробили зображення 3I/ATLAS таким чином, що можна побачити, який вигляд 3I/ATLAS матиме за межами видимого спектра світла.

Незабаром очікуються перші дані спостережень, проведені під час зближення 3I/ATLAS із Землею, але поки NASA показало ультрафіолетову фотографію гостя з іншої зоряної системи Фото: solar-system

Хоча є версія, що 3I/ATLAS може бути космічним кораблем інопланетян, більшість вчених вважають, що це комета. Тому Europa Clipper попри своє призначення знайти потенційне позаземне життя на Європі не шукав інопланетян на 3I/ATLAS.

Нові дані допоможуть краще зрозуміти хімічний склад міжзоряної комети 3I/ATLAS. Результати аналізу цих даних будуть надані в міру їх готовності. Наразі відомо, що міжзоряний об'єкт багатий льодом із вуглекислого газу і виділяє двоатомний вуглець, який надає йому зеленуватого світіння.

Що стосується Europa Clipper, то апарат NASA прибуде до Юпітера 2030 року і почне дослідження одного з його головних супутників — Європи. Вважається, що в надрах Європи ховається підземний океан із рідкої води, де може існувати позаземне життя.

Астрофотограф Ендрю Маккарті сфотографував міжзоряну комету 3I/ATLAS, коли вона наближалася до Землі Фото: X (Twitter)

Повертаючись до 3I/ATLAS, варто зазначити, що 18 грудня відомий американський астрофотограф Ендрю Маккарті сфотографував міжзоряну комету, коли вона наближалася до Землі.

