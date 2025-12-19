Активность Солнца и сильные магнитные бури: чего ждать в 2026 году (фото)

В 2025 году Солнце было очень активным и возникло много мощных солнечных вспышек, а также корональных выбросов массы. Эти события привели к неоднократному появлению на Земле магнитной бури. В следующем году Солнце может преподнести новые сюрпризы.

Активность Солнца не является постоянной. Она увеличивается в течение 11-летнего цикла во время солнечного максимума и уменьшается во время солнечного минимума. В период солнечного максимума на Солнце возникает больше солнечных вспышек и корональных выбросов массы. Это часто приводит к более частому появлению сильных геомагнитных бурь на Земле. Сейчас Солнце находится в середине 25-го солнечного цикла, который начался в 2019 году. Конец 2024 и весь 2025 год считается периодом солнечного максимума. Чего ждать от Солнца в 2026 году, пишет Space.

Самая мощная вспышка на Солнце в 2025 году

Очередной Солнечный максимум наступил в октябре 2024 года и продолжался почти весь 2025 год. Сейчас на Солнце наблюдается спад активности, который, вероятно, продолжится ив 2026 году. Но это не означает, что появление сильных магнитных бурь невозможно в следующем году.

В этом году на Солнце возникло 19 вспышек класса Х – это самые мощные солнечные вспышки. Но только четыре из них были выше уровня Х2. Пока что самая мощная в этом году вспышка на Солнце, класса Х5.1, произошла 11 ноября, как уже писал Фокус. Для сравнения, в 2024 году на Солнце произошло более 50 солнечных вспышек класса X, 20 из которых превысили уровень X2. В 2024 году также была зафиксирована самая мощная вспышка, класса Х9, в 25-м солнечном цикле.

Пока что самая мощная в этом году вспышка на Солнце, класса Х5.1, произошла 11 ноября Фото: NASA

Сильные солнечные вспышки обычно порождают корональные выбросы массы, то есть выбросы плазмы из атмосферы Солнца. Сильные корональные выбросы массы возникают вместе со вспышками класса Х. Если поток плазмы направлен на Землю, то он сталкивается столкнется с магнитным полем нашей планеты и вызывает геомагнитную бурю.

Геомагнитные бури классифицируются по шкале от G1 до G5. В это году возникла третья по силе геомагнитная буря 25-го солнечного цикла, достигшая уровня G4. Это произошло 11 ноября. В 2024 году на Земле возникли две геомагнитные бури уровня G5 и G4 в мае и октябре соответственно. Можно ли ожидать таких же сильных магнитных бурь в 2026 году?

В 2024 году также была зафиксирована самая мощная вспышка, класса Х9, в 25-м солнечном цикле Фото: NASA

Хотя сейчас активность Солнца снижается, это не означает, что нет шансов для появления самых мощных солнечных вспышек и магнитных бурь.

Исторически сложилось так, что самые сильные подобные события обычно происходят во время спада солнечного максимума. Как показывают наблюдения, существует вероятность того, что в 2026 году можно будет увидеть вспышки класса Х10 и выше. Это значит, что геомагнитные бури уровня G5 (самые мощные) также возможны.

Стоит отметить, что в 2003 году во время спада солнечного максимума на Солнце появилась вспышка класса Х40. В итоге возникли подряд сразу две геомагнитные бури уровня G5.

Как уже писал Фокус, ученые создали первые подробные карты внешней границы атмосферы Солнца. Это место, где солнечная плазма освобождается от магнитного влияния Солнца и улетает в космос. Карты показывают, что эта граница изменяет форму по мере того, как Солнце становится более активным.

