Обнаружена точка невозврата: ученые впервые создали карту внешней границы Солнца (фото)

С помощью космических аппаратов астрофизики создали первые в истории карты внешней границы Солнца. Это позволило получить беспрецедентные данные о том, что там происходит.

Астрофизики создали первые подробные карты внешней границы атмосферы Солнца. Это место, где солнечная плазма освобождается от магнитного влияния Солнца и улетает в космос. Карты показывают, что эта граница изменяет форму по мере того, как Солнце становится более активным. Тогда происходит больше солнечных вспышек. Исследование, опубликованное в журнале The Astrophysical Journal Letters может помочь улучшить модели космической погоды, влияющей на Землю и разгадать некоторые загадки Солнца, пишет Space.

Солнце контролирует все в Солнечной системе, но не всегда хорошо справляется с удержанием плазмы в своей атмосфере. Солнечный ветер постоянно вырывается из нашей звезды, проносясь мимо каждой планеты, пока не будет остановлен противодействующим ветром, создаваемым звездами за пределами Солнечной системы.

Солнце постоянно выбрасывает потоки заряженных частиц или плазмы из короны, своего самого внешнего атмосферного слоя. Корона, температура которой составляет более миллиона градусов Цельсия, нагревает и ускоряет частицы, которые начинают двигаться с такими высокими скоростями, что способны покидать Солнце в виде солнечного ветра.

В конце концов, заряженные частицы прорываются через поверхность Альфвена, границу Солнца, где солнечный ветер становится быстрее магнитных волн. Затем солнечный ветер отправляется в путешествие по Солнечной системе, неся с собой часть магнитного поля Солнца, внедренного в плазму.

Поверхность Альфвена — это граница в атмосфере Солнца, где скорость выхода солнечного ветра становится равной локальной скорости Альфвена, точке невозврата, после которой плазма уже не может вернуться обратно к звезде. Она определяет "край" солнечной короны, за которым начинается межпланетное пространство.

Иллюстрация, изображающая внешнюю границу атмосферы Солнца. Данные показывают, что граница становится больше и острее по мере повышения активности Солнца Фото: space.com

Ученые знали, что эта граница изменяется в соответствии с примерно 11-летним циклом активности Солнца. Она расширяется и становится более сложной во время солнечного максимума и сжимается в более спокойные периоды солнечного минимума. Но до сих пор у ученых не было прямого подтверждения того, как именно выглядят эти изменения. Благодаря новым картам астрофизики подтвердили это.

Для создания новых карт астрофизики объединили данные, полученные с помощью солнечного зонда "Паркер" и других космических аппаратов. Ученые нашли подтверждение тому, как поверхность Альфвена меняется со временем. Исследование подтвердило, что карты правильно показывают, где ослабевает магнитное влияние Солнца и солнечный ветер уходит в космос.

Новые данные показывают, что происходит по мере расширения внешней границы Солнца. По мере того, как Солнце находится в активном состоянии активности, поверхность Альфвена становится больше и острее. Это именно то, что ученые предсказывали раньше.

Точное определение того, где и как солнечный ветер покидает Солнце, имеет решающее значение для ответа на некоторые из самых важных вопросов в физике Солнца, в том числе, почему солнечная корона горячее, чем поверхность звезды, которая ближе к источнику тепла.

Понимание точного местоположения этой границы также имеет решающее значение для улучшения прогнозов космической погоды, которые помогают защитить астронавтов в космосе, а также спутники и энергосети на Земле от разрушительных солнечных бурь.

