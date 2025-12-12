Космический аппарат NASA увидел, как плазма меняет Солнце: почему это важно для нас (видео)

Изображения, полученные солнечным зондом “Паркер” раскрыли подробности о том, как солнечные магнитные поля, ответственные за космическую погоду, покидают Солнце — и как иногда этого не происходит.

На Солнце время от времени происходят корональные выбросы массы (КВМ). Солнце выбрасывает намагниченную плазму в космос, которая формирует космическую погоду, перемещаясь по Солнечной системе. КВМ могут влиять на нашу повседневную жизнь, от нарушения работы таких технологий, как GPS, до отключения электроэнергии, а также могут представлять опасность для астронавтов и космических аппаратов. Понимание того, как происходят КВМ и куда они направляются, имеет важное значение для прогнозирования и подготовки к их воздействию на Землю, Луну и Марс. Авторы исследования, опубликованного в журнале Astrophysical Journal Letters, провели анализ фотографий, сделанных солнечным зондом "Паркер" в декабре 2024 года. Тогда аппарат NASA находился максимально близко к Солнцу. Исследование показало, что не вся намагниченная плазма в КВМ покидает Солнце. Часть ее возвращается, изменяя форму солнечной атмосферы, сообщается на сайте NASA.

По словам ученых, новые данные являются важной частью понимания и прогнозирования того, как космическая погода формируется в Солнечной системе. Результаты исследования улучшают понимание того, как вызванное КВМ высвобождение магнитных полей влияет не только на планеты, в том числе и Землю, но и на само Солнце.

24 декабря 2024 года, солнечный зонд "Паркер", который управляет NASA пролетал сквозь атмосферу Солнца, всего в 6 миллионах километров от поверхности звезды. Приборы аппарата зафиксировали корональный выброс массы из Солнца. Вслед за КВМ наблюдались вытянутые сгустки плазмы, падающие обратно на нашу звезду.

Подобные явления, называемые притоками, ранее наблюдались с намного большего расстояния другими космическими аппаратами. Но изображения, сделанные с близкого расстояния, раскрывает детали плазмы в невиданных ранее масштабах.

Впервые изображения с высоким разрешением позволили ученым провести точные измерения процесса притока, такие как скорость и размер сгустков плазмы, впадающих обратно на Солнце. Эти ранее скрытые детали дают ученым новое понимание физических механизмов, которые меняют атмосферу нашей звезды.

Корональные выбросы массы вызываются называемом магнитным пересоединением, когда линии магнитного поля разрываются и соединяются снова. Это приводит к выбросу энергии, плазмы и магнитных полей.

По мере распространения КВМ от Солнца, он расширяется, в некоторых случаях вызывая разрыв близлежащих линий магнитного поля, подобно разрыву нитей старой ткани. Разорванное магнитное поле быстро восстанавливается, создавая отдельные магнитные петли. Некоторые из петель распространяются дальше от Солнца, а другие возвращаются к Солнцу, образуя притоки.

По словам ученых, оказывается, часть магнитного поля, высвобождаемого вместе с КВМ, не покидает Солнце так, как это ожидали астрономы. На самом деле, оно задерживается на некоторое время и в конечном итоге возвращается к Солнцу, изменяя атмосферу нашей звезды.

Важным результатом этой магнитной рециркуляции является то, что по мере падения притоков обратно на Солнце они увлекают за собой сгустки близлежащей плазмы и в конечном итоге влияют на магнитные поля, расположенные ниже. Это взаимодействие перестраивает солнечный магнитный ландшафт, потенциально изменяя траектории последующих корональных выбросов массы, которые могут возникнуть в этом регионе.

Ученые используют новые данные для улучшения своих моделей космической погоды и сложной магнитной среды Солнца. В конечном итоге, эта работа может помочь ученым лучше прогнозировать влияние космической погоды на Солнечную систему в более длительных временных масштабах, чем это возможно в настоящее время.

