Первый в мире космический отель может появиться в 2027 году: какая цена проживания (фото)

Американская компания Above: Space Development Corporation надеется, что космический отель Voyager Station может принять первых гостей уже через 2 года.

Возможно, уже в 2027 году появится новое направление космического туризма. Американская компания Above: Space Development Corporation работает над созданием первого в мире космического отеля, который будет вращаться вокруг Земли. Предполагается, что первые туристы смогут насладиться отдыхом в отеле под названием Voyager Station уже в 2027 году, пишет AOL.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Проект космического отеля Voyager Station основан на концепции вращающегося колеса. За счет этого там будет поддерживаться искусственная гравитация. Но изначально, согласно проекту, она будет составлять примерно 1/6 часть от земной гравитации и больше похожа на силу притяжения на Луне. Инженеры компании Above: Space Development Corporation планируют со временем усилить гравитацию, но она все рано не будет похожа на ту, что ощущают люди на Земле. Но это одно из главных преимуществ космического отеля.

Відео дня

Проект космического отеля Voyager Station основан на концепции вращающегося колеса Фото: Daily Mail

Космические туристы будут отправляться на Voyager Station с помощью космического корабля и сразу будут попадать в специальный модуль в центре огромного кольца. Там всегда будет невесомость. Затем посетители отеля должны будут переместиться в жилые модули, размещенные по кольцу. Переход от невесомости к низкой гравитации является частью незабываемых впечатлений для посетителей отеля.

Планируется создать круглую контракцию отеля, состоящую примерно из 20 модулей общей площадью около 12 000 квадратных метров. В этих модулях будут находиться отельные номера с панорамным видом на Землю и пространства для активного отдыха, использующие преимущества низкой гравитации.

Планируется создать круглую контракцию отеля, состоящую примерно из 20 модулей общей площадью около 12 000 квадратных метров. В этих модулях будут находится отельные номера с панорамным видом на Землю и пространства для активного отдыха, использующие преимущества низкой гравитации Фото: Daily Mail

Модель комического отеля включает в себя тренажерные залы, ресторан и бар, а также зоны, предназначенные для проведения развлекательных мероприятий. Также планируется кинотеатр, исследовательские и коммерческие помещения.

Планируется, что Voyager Station сможет принять 280 гостей. Поддерживать работу отеля на орбите должны 112 членов экипажа. Перед полетом гости пройдут обучение по передвижению в невесомости, правилам техники безопасности и тому, как преодолевать переходы между уровнями гравитации.

Стоимость проживания в отеле не разглашается, но эксперты считают, что она может достигать 5 миллионов долларов. При этом большая часть затрат идет на полет туда и обратно. В компании Above: Space Development Corporation заявили, что стоимость такого отдыха изначально может быт достаточно высокой, но со временем цены могут стать ниже из-за снижения стоимости запусков космических кораблей.

Создатели Voyager Station заявили, что их долгосрочная цель — приблизить цену отдыха в космическом отеле к цене высококлассного морского круиза. Такой недельный круиз стоит примерно от 5000 до 30 000 долларов.

В рамках подготовки к созданию Voyager Station должны пройти испытания более мелких прототипов космической станции. Сможет ли реализовать свои планы американская компания к 2027 году мы узнаем уже скоро.

Как уже писал Фокус, впервые в космос летит человек с ограниченными возможностями на корабле компании Blue Origin. Компания Джеффа Безоса планирует первый исторический полет в космос человека в инвалидной коляске. Он должен состоятся уже на следующей неделе.