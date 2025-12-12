Перший у світі космічний готель може з'явитися 2027 року: яка ціна проживання (фото)

Американська компанія Above: Space Development Corporation сподівається, що космічний готель Voyager Station може прийняти перших гостей уже через 2 роки.

Можливо, вже у 2027 році з'явиться новий напрямок космічного туризму. Американська компанія Above: Space Development Corporation працює над створенням першого у світі космічного готелю, який обертатиметься навколо Землі. Передбачається, що перші туристи зможуть насолодитися відпочинком у готелі під назвою Voyager Station вже 2027 року, пише AOL.

Проєкт космічного готелю Voyager Station заснований на концепції обертового колеса. За рахунок цього там буде підтримуватися штучна гравітація. Але спочатку, згідно з проектом, вона становитиме приблизно 1/6 частину від земної гравітації і більше схожа на силу тяжіння на Місяці. Інженери компанії Above: Space Development Corporation планують з часом посилити гравітацію, але вона все одно не буде схожа на ту, що відчувають люди на Землі. Але це одна з головних переваг космічного готелю.

Проєкт космічного готелю Voyager Station заснований на концепції обертового колеса Фото: Daily Mail

Космічні туристи вирушатимуть на Voyager Station за допомогою космічного корабля і одразу потраплятимуть у спеціальний модуль у центрі величезного кільця. Там завжди буде невагомість. Потім відвідувачі готелю повинні будуть переміститися в житлові модулі, розміщені по кільцю. Перехід від невагомості до низької гравітації є частиною незабутніх вражень для відвідувачів готелю.

Планується створити круглу контракцію готелю, що складається приблизно з 20 модулів загальною площею близько 12 000 квадратних метрів. У цих модулях розміщуватимуться готельні номери з панорамним видом на Землю і простори для активного відпочинку, що використовують переваги низької гравітації.

Модель комічного готелю містить тренажерні зали, ресторан і бар, а також зони, призначені для проведення розважальних заходів. Також планується кінотеатр, дослідницькі та комерційні приміщення.

Планується, що Voyager Station зможе прийняти 280 гостей. Підтримувати роботу готелю на орбіті мають 112 членів екіпажу. Перед польотом гості пройдуть навчання з пересування в невагомості, правил техніки безпеки і того, як долати переходи між рівнями гравітації.

Вартість проживання в готелі не розголошується, але експерти вважають, що вона може сягати 5 мільйонів доларів. При цьому більша частина витрат йде на політ туди і назад. У компанії Above: Space Development Corporation заявили, що вартість такого відпочинку спочатку може бути досить високою, але з часом ціни можуть стати нижчими через зниження вартості запусків космічних кораблів.

Творці Voyager Station заявили, що їхня довгострокова мета — наблизити ціну відпочинку в космічному готелі до ціни висококласного морського круїзу. Такий тижневий круїз коштує приблизно від 5000 до 30 000 доларів.

У рамках підготовки до створення Voyager Station мають пройти випробування дрібніших прототипів космічної станції. Чи зможе реалізувати свої плани американська компанія до 2027 року ми дізнаємося вже скоро.

