Уперше в космос летить людина з обмеженими можливостями на кораблі компанії Blue Origin

Компанія Джеффа Безоса планує перший історичний політ у космос людини в інвалідному візку. Він має відбутися вже наступного тижня.

Якщо все піде за планом, то на космічному кораблі New Shepard компанії Blue Origin уперше в історії в космос полетить людина в інвалідному візку. Запуск місії NS-37 заплановано на четвер, 18 грудня. Нагадуємо, що компанія Blue Origin належить Джеффу Безосу, засновнику Amazon, пише Space.

Компанія Blue Origin оголосила про те, що в четвер, 18 грудня, відбудеться 37-й запуск космічного корабля New Shepard. Відтак місія має назву NS-37. New Shepard складається з багаторазової капсули для екіпажу та ракети, яка виводить цю капсулу в суборбітальний простір. На борту корабля перебуватимуть шість космічних туристів.

New Shepard піднімається на висоту понад 100 кілометрів над Землею, тобто вище лінії Кармана, загальновизнаної межі відкритого космосу. Таким чином космічні туристи можуть побувати в космосі, але не на навколоземній орбіті, а це суборбітальний політ.

Космічні туристи місії NS-37 Фото: Оливер Дэмен

Польоти New Shepard тривають від 10 до 12 хвилин від старту до посадки капсули з космічними туристами. Вони відчувають кілька хвилин невагомості та бачать Землю на тлі чорноти космосу.

Запуск New Shepard у рамках місії NS-37 заплановано на 16:30 за Києвом у четвер, 18 грудня. Космічний корабель вирушить у суборбітальний політ із космодрому Blue Origin у штаті Техас, США.

Однією з учасниць місії NS-37 є Мікаела Бентхаус, аерокосмічна інженерка Європейського космічного агентства, яка користується інвалідним візком відтоді, як дістала травму спинного мозку внаслідок нещасного випадку 2018 року. Вона готова зробити прорив у сфері доступності та інклюзивності в пілотованих космічних польотах.

Разом із Бенгаус на борту New Shepard перебуватимуть інвестор Джої Гайд, аерокосмічний інженер Ганс Кенігсманн, який був співробітником компанії SpaceX Ілона Маска з 2002 до 2021 року, підприємець Ніл Мілч, інвестор Адоніс Пуруліс і самопроголошений "космічний фанат" Джейсон Стенселл.

