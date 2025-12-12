Ейнштейн мав рацію: час на Марсі поводиться інакше, з'ясували фізики

Учені з'ясували, що час на Червоній планеті йде швидше, ніж на Землі. Ця різниця в часі значно більша, ніж різниця між часом на Землі та Місяці.

Фізики виявили, що час на Марсі в середньому йде швидше на 0,477 мілісекунди або 477 мікросекунд протягом 24 годин, ніж на Землі. Знання цієї різниці допоможе створити точні системи міжпланетного зв'язку. Дослідження опубліковано в журналі The Astronomical Journal, пише Live Science.

Протягом наступних кількох десятиліть, можливо, з'являться перші колонії людства на Місяці та Марсі. Розробка стандартного годинника для кожного небесного тіла допоможе астронавтам орієнтуватися в цих світах, координуючи зв'язок із Землею. Але час іде не однаково скрізь, якщо порівнювати з плином часу на Землі.

Відповідно до загальної теорії відносності Ейнштейна час у будь-якому місці залежить від сили гравітації. Час іде повільніше в місцях із вищою гравітацією і навпаки швидше в місцях із нижчою гравітацією. Також час залежить від швидкості обертання планети навколо зірки. Що вища швидкість обертання, то швидше йде час. Разом швидкість обертання і гравітація призводять до того, що час на різних тілах Сонячної системи йде з різною швидкістю при вимірюванні із Землі.

Минулого року автори дослідження з'ясували, що на Місяці час іде в середньому на 56 мікросекунд швидше, ніж на Землі. Тепер же фізики з'ясували, що час іде набагато швидше на Марсі.

Вчені використовували формули, засновані на фізиці, для розрахунку того, як гравітація і швидкості обертання Марса і Землі впливатимуть на марсіанський час. Хоча нижча орбітальна швидкість Марса порівняно із Землею уповільнює марсіанський годинник, слабша гравітація на поверхні планети значно прискорює його. Також у розрахунках фізики врахували більш витягнуту форму орбіти Марса, ніж у Землі, а також вплив гравітації Сонця і нашої планети у своїх рівняннях.

Дослідження показало, що час на Марсі в середньому йде швидше на 477 мікросекунд на добу, ніж на Землі, якщо вимірювати час з нашої планети. Але це значення змінюється щодня на 226 мікросекунд протягом марсіанського року. Ця зміна зумовлена еліптичною формою орбіти Марса і змінами гравітаційного тяжіння його сусідів у міру їхнього наближення і віддалення від Червоної планети.

Результати дослідження допоможуть вченим синхронізувати час по всій Сонячній системі, що дасть змогу в майбутньому встановити швидкі канали зв'язку в міжпланетному просторі. За словами вчених, маючи розуміння про різницю в часі між Марсом і Землею, можна синхронізувати системи GPS і зв'язку між двома планетами.

