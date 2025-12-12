Эйнштейн был прав: время на Марсе ведет себя иначе, выяснили физики

Ученые выяснили, что время на Красной планете идет быстрее, чем на Земле. Эта разница во времени значительно больше, чем разница между временем на Земле и Луне.

Физики обнаружили, что время на Марсе в среднем идет быстрее на 0,477 миллисекунды или 477 микросекунд в течение 24 часов, чем на Земле. Знание этой разницы поможет создать точные системы межпланетной связи. Исследование опубликовано в журнале The Astronomical Journal, пишет Live Science.

В течение следующих нескольких десятилетий, возможно, появятся первые колонии человечества на Луне и Марсе. Разработка стандартных часов для каждого небесного тела поможет астронавтам ориентироваться в этих мирах, координируя связь с Землей. Но время идет не одинаково везде, если сравнивать с течением времени на Земле.

Согласно общей теории относительности Эйнштейна время в любом месте зависит от силы гравитации. Время идет медленнее местах с более высокой гравитацией и наоборот быстрее в местах с более низкой гравитацией. Также время зависит от скорости вращение планеты вокруг звезды. Чем выше скорость вращения, тем быстрее идет время. Вместе скорость вращения и гравитация приводят к тому, что время на разных телах Солнечной системы идет с разной скоростью при измерении с Земли.

В прошлом году авторы исследования выяснили, что на Луне время идет в среднем на 56 микросекунд быстрее, чем на Земле. Теперь же физики выяснили, что время идет намного быстрее на Марсе.

Ученые использовали формулы, основанные на физике, для расчета того, как гравитация и скорости вращения Марса и Земли будут влиять на марсианское время. Хотя более низкая орбитальная скорость Марса по сравнению с Землей замедляет марсианские часы, более слабая гравитация на поверхности планеты значительно ускоряет их. Также в расчетах физики учли более вытянутую форму орбиты Марса, чем у Земли, а также влияние гравитации Солнца и нашей планеты в своих уравнениях.

Исследование показало, что время на Марсе в среднем идет быстрее на 477 микросекунд в сутки, чем на Земле, если измерять время с нашей планеты. Но это значение меняется ежедневно на 226 микросекунд в течение марсианского года. Это изменение обусловлено эллиптической формой орбиты Марса и изменениями гравитационного притяжения его соседей по мере их приближения и удаления от Красной планеты.

Результаты исследования помогут ученым синхронизировать время по всей Солнечной системе, что позволит в будущем установить быстрые каналы связи в межпланетном пространстве. По словам ученых, имея понимание о разнице во времени между Марсом и Землей, можно синхронизировать системы GPS и связи между двумя планетами.

