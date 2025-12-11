Неуловимое явление: впервые обнаружены вихри пространства-времени, предсказанные Эйнштейном

Астрономы обнаружили эффект Лензе-Тирринга вокруг черной дыры, которая уничтожила звезду. Это подтверждает одно из важных предсказаний общей теории относительности Эйнштейна.

Астрономы искали в космосе одно из самых неуловимых явлений и обнаружили его. Впервые ученые обнаружили закручивающийся вихрь пространства-времени, вызванный вращающейся черной дырой. Этот процесс известен как эффект Лензе-Тирринга и описывает, как черные дыры искривляют окружающее их пространство-время, увлекая за собой близлежащие объекты, такие как звезды. Исследование опубликовано в журнале Science Advances, пишет Phys.

Вращающиеся массивные объекты увлекают за собой пространство-время. Это явление является важным предсказанием общей теории относительности Эйнштейна и ученые получили новое доказательство его существования на примере сверхмассивной черной дырой, разрывающей звезду на части.

Эффект Лензе-Тирринга подтверждает, что гравитация не просто сила, а искривление геометрии пространства-времени, особенно вблизи массивных вращающихся объектов.

Суть эффекта состоит в том, что вращающееся массивное тело создает вокруг себя "вихрь" или "скручивание" самого пространства-времени. Это приводит к появлению дополнительных гравитационно-магнитных сил, которые влияют на движущиеся объекты поблизости.

Массивный вращающийся объект искривляет пространство-время по мере своего вращения и увлекает саму ткань пространства-времени за собой. Но наблюдать этот эффект вблизи черных дыр еще не удавалось.

Ученые изучили событие приливного разрушения AT2020afhd, в результате которого звезда была разорвана на части сверхмассивной черной дырой. Вокруг черной дыры образовался вращающийся диск из звездного вещества из которого вырывались струи материи и излучения. Ученые выяснили, что диск и струи синхронно колеблются с периодичностью в 20 дней.

Это открытие подтверждает предсказание общей теории относительности Эйнштейна и дает новые возможности для изучения черных дыр.

По словам ученых, это исследование дает наиболее убедительные на сегодняшний день доказательства эффекта Лензе-Тирринга. Черная дыра увлекает за собой пространство-время примерно так же, как вращающийся волчок увлекает за собой воду в водовороте.

"Показав, что черная дыра может увлекать пространство-время и создавать эффект Лензе-Тирринга, мы начинаем понимать механику этого процесса. Мы видим, как массивная вращающаяся черная дыра создает гравитационно-магнитное поле, которое влияет на движение звезд и других космических объектов поблизости", — говорят авторы исследования.

Хотя общая теория относительности прошла многочисленные проверки, ученые продолжают искать ее подтверждения в космосе для лучшего понимания нашей физической реальности.

