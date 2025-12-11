Астрономы обнаружили два длинных хвоста у горячей планеты: это не могут объяснить

Ученые выяснили, что у планеты класса “горячий Юпитер” существуют два газовых хвоста, состоящие из гелия. Они в 100 раз больше, чем сама планета.

Астрономы с помощью космического телескопа Уэбб обнаружили, что у планеты WASP-121b существует два очень длинных газовых хвоста, состоящих из гелия, которые в настоящее время не поддаются объяснению. Исследование опубликовано в журнале Nature Communications, пишет Space.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Планета WASP-121b вращается вокруг звезды WASP-121, которая немного больше Солнца, на расстоянии примерно 858 световых лет. Этот газовый гигант имеет массу, которая примерно в 1,18 раз больше массы Юпитера. При этом планета примерно в 1,8 раз больше Юпитера по размеру, диаметр которого составляет почти 70 000 км.

Відео дня

Температура на планете WASP-121b очень высокая — примерно 2300 градусов Цельсия. Это связано с тем, что газовый гигант находится очень близко к своей звезде. Орбитальный период планеты составляет всего 30 земных часов. То есть год на этой планете длится чуть более одних земных суток.

Из-за такого близкого расположения к звезде планета WASP-121b принадлежит к классу "горячий Юпитер".

Когда такие газовые гиганты сильно прогреваются под действием тепла своей звезды, то они начинают выбрасывать газы из своей атмосферы, в частности водород и гелий. Этот процесс может продолжаться в течение миллионов лет и приводит к изменению состава атмосферы планеты и ее размера. То есть газовый гигант постепенно уменьшается.

Температура на планете WASP-121b очень высокая — примерно 2300 градусов Цельсия. Это связано с тем, что газовый гигант находится очень близко к своей звезде. иллюстрация Фото: Forbes

Ранее астрономы наблюдали утечку газов из атмосфер таких планет пределами Солнечной системы, когда те проходили перед своими звездами. Это так называемый транзит планет. Но ученые не знали продолжается ли утечка газов из атмосферы планет за пределами тех нескольких часов, когда планеты наблюдались во время транзита.

Теперь же астрономы впервые наблюдали за утечкой гелия из атмосферы газового гиганта в течение всего его орбитального периода. Это открытие раскрывает сложность физических процессов, формирующих атмосферы планет за пределами Солнечной системы и их взаимодействие со звездной средой.

Отслеживая свет, поглощаемый атомами гелия, астрономы обнаружили, что утечка гелия протирается на огромное расстояние от планеты.

Но самое удивительное то, что ученые обнаружили, что утечка гелия из атмосферы планеты WASP-121b образует два отдельных хвоста. Один хвост находится поезди планеты и его отталкивает излучение звезды и звездные ветры. Второй хвост находится впереди планеты и направлен в сторону ее орбитального движения. Ученые считают, что этот хвост притягивает гравитация звезды.

Расчеты ученых показали, что два хвоста из гелия вместе в 100 раз длиннее диаметра планеты WASP-121b. Иллюстрация Фото: space.com

Расчеты ученых показали, что два хвоста из гелия вместе в 100 раз длиннее диаметра планеты WASP-121b. При этом астрономы не могут объяснить наличие таких двойных газовых хвостов с помощью существующих моделей.

Еще Фокус писал о том, что у нашей планеты также есть хвост и он тянется на расстояние до 6 миллионов километров.

Как уже писал Фокус, ученые выяснили, что Марс контролирует климат на Земле. Новое исследование показывает, что Марс играет удивительно важную роль в климатических циклах нашей планеты.

Также Фокус писал о том, что 11 декабря исполняется 143 года со дня рождения знаменитого немецкого физика Макса Борна. Его работы произвели революцию в квантовой физике. Также ученый вызвал негодование у Альберта Эйнштейна своими выводами.