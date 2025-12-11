Астрономи виявили два довгі хвости у гарячої планети: це не можуть пояснити

Учені з'ясували, що у планети класу "гарячий Юпітер" існують два газові хвости, що складаються з гелію. Вони в 100 разів більші, ніж сама планета.

Астрономи за допомогою космічного телескопа Вебб виявили, що у планети WASP-121b існують два дуже довгих газових хвости, які складаються з гелію, які наразі не піддаються поясненню. Дослідження опубліковано в журналі Nature Communications, пише Space.

Планета WASP-121b обертається навколо зірки WASP-121, яка трохи більша за Сонце, на відстані приблизно 858 світлових років. Цей газовий гігант має масу, яка приблизно в 1,18 разів більша за масу Юпітера. При цьому планета приблизно в 1,8 разів більша за Юпітер за розміром, діаметр якого становить майже 70 000 км.

Температура на планеті WASP-121b дуже висока — приблизно 2300 градусів Цельсія. Це пов'язано з тим, що газовий гігант розташований дуже близько до своєї зірки. Орбітальний період планети становить лише 30 земних годин. Тобто рік на цій планеті триває трохи більше однієї земної доби.

Через таке близьке розташування до зірки планета WASP-121b належить до класу "гарячий Юпітер".

Коли такі газові гіганти сильно прогріваються під дією тепла своєї зірки, то вони починають викидати гази зі своєї атмосфери, зокрема водень і гелій. Цей процес може тривати протягом мільйонів років і призводить до зміни складу атмосфери планети та її розміру. Тобто газовий гігант поступово зменшується.

Раніше астрономи спостерігали витік газів з атмосфер таких планет за межами Сонячної системи, коли ті проходили перед своїми зірками. Це так званий транзит планет. Але вчені не знали, чи триває витік газів з атмосфери планет за межами тих кількох годин, коли планети спостерігалися під час транзиту.

Тепер же астрономи вперше спостерігали за витоком гелію з атмосфери газового гіганта протягом усього його орбітального періоду. Це відкриття розкриває складність фізичних процесів, що формують атмосфери планет за межами Сонячної системи та їхню взаємодію із зоряним середовищем.

Відстежуючи світло, що поглинається атомами гелію, астрономи виявили, що витік гелію протирається на величезну відстань від планети.

Але найдивовижніше те, що вчені виявили, що витік гелію з атмосфери планети WASP-121b утворює два окремі хвости. Один хвіст знаходиться поїзди планети і його відштовхує випромінювання зірки і зоряні вітри. Другий хвіст знаходиться попереду планети і спрямований у бік її орбітального руху. Вчені вважають, що цей хвіст притягує гравітація зірки.

Розрахунки вчених показали, що два хвости з гелію разом у 100 разів довші за діаметр планети WASP-121b. При цьому астрономи не можуть пояснити наявність таких подвійних газових хвостів за допомогою наявних моделей.

