Ученые выяснили, что Марс контролирует климат на Земле: каким образом

Новое исследование показывает, что Марс играет удивительно важную роль в климатических циклах нашей планеты.

Ученые выяснили, что масса соседних планет напрямую контролирует длительность и интенсивность циклов Миланковича, которые приводят к ледниковым периодам. Изменяя массу Марса в компьютерных моделях, ученые обнаружили, что более массивный Марс усиливает климатические циклы, длящиеся около 100 000 лет, и создает "большой цикл" длительностью 2,4 миллиона лет, который влияет на долгосрочный климат Земли. Это открытие демонстрирует, что климатические ритмы Земли связаны с гравитационной структурой внутренней Солнечной системы, а не только с Солнцем и Луной. Исследование опубликовано на сервере препринтов arXiv, пишет Phys.

Климат Земли колебался между ледниковыми периодами и более теплыми периодами на протяжении миллионов лет, что обусловлено незначительными изменениями орбиты нашей планеты и наклона ее оси. Эти колебания известные как циклы Миланковича, происходят потому, что Земля не вращается вокруг Солнца изолированно. Гравитационное притяжение других планет постоянно воздействует на нашу планету, медленно меняя ее орбиту и наклон оси.

Хотя астрономы давно знают, что Юпитер и Венера играют важную роль в этих циклах, новое исследование показывает, что Марс, несмотря на свои меньшие размеры, также оказывает удивительно сильное влияние на климатические ритмы Земли.

Ученые создали компьютерное моделирование, в котором меняли массу Марса от нуля до 10 раз больше ее текущего значения, отслеживая, как эти изменения влияли на изменения климата на Земле на протяжении миллионов лет. Исследование подтверждает ключевую роль Марса в определении сезонов на нашей планете.

Наиболее стабильной особенностью во всех моделях оказался 405 000-летний цикл эксцентриситета (отклонения орбиты от идеальной окружности), обусловленный взаимодействием с Венерой и Юпитером. Это отклонение орбиты сохраняется независимо от массы Марса, обеспечивая устойчивый ритм, лежащий в основе климатических изменений Земли.

Но более короткие циклы, составляющие около 100 000 лет и определяющие переходы между ледниковыми периодами, критически зависят от Марса. По мере увеличения массы Марса в моделировании эти циклы удлиняются и набирают силу, что согласуется с усилением связи между орбитальными движениями внутренних планет Солнечной системы.

При этом ученые выяснили, что Марс создает "большой цикл" длительностью 2,4 миллиона лет, вызывающий долгосрочные климатические колебания на Земле. Этот цикл существует только потому, что Марс обладает достаточной массой для создания необходимого гравитационного резонанса с нашей планетой. Этот цикл, связанный с медленным изменением орбит Земли и Марса, влияет на количество солнечного света, получаемого нашей планетой в течение миллионов лет.

Наклон оси Земли также реагирует на гравитационное влияние Марса. Привычный 41 000-летний цикл наклона земной оси, зафиксированный в геологических данных, увеличивается по мере увеличения массы Марса, как показало моделирование.

Это открытие также помогает оценить степень обитаемости других планет, похожих на Землю. Планета земной группы с массивным соседом в правильной орбитальной конфигурации может испытывать климатические изменения, которые предотвращают неконтролируемое замерзание или делают ее сезоны более благоприятными для жизни.

Исследование показывает, что циклы Миланковича на Земле зависят не только от Солнца и Луны. Они являются результатом влияния всего нашего окружения, при этом Марс играет неожиданно важную вспомогательную роль в формировании климата на Земле.

