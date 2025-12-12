Впервые в космос летит человек с ограниченными возможностями на корабле компании Blue Origin

Компания Джеффа Безоса планирует первый исторический полет в космос человека в инвалидной коляске. Он должен состоятся уже на следующей неделе.

Если все пойдет по плану, то на космическом корабле New Shepard компании Blue Origin впервые в истории в космос полетит человек в инвалидной коляске. Запуск миссии NS-37 запланирован на четверг, 18 декабря. Напоминаем, что компания Blue Origin принадлежит Джеффу Безосу, основателю Amazon, пишет Space.

Компания Blue Origin объявила о том, что в четверг, 18 декабря, состоится 37-й запуск космического корабля New Shepard. Поэтому миссия имеет название NS-37. New Shepard состоит из многоразовой капсулы для экипажа и ракеты, которая выводит эту капсулу в суборбитальное пространство. На борту корабля будут находиться шесть космических туристов.

New Shepard поднимается на высоту более 100 километров над Землей, то есть выше линии Кармана, общепризнанной границы открытого космоса. Таким образом космические туристы могут побывать в космосе, но не на околоземной орбите, а это суборбитальный полет.

Полеты New Shepard длятся от 10 до 12 минут от старта до посадки капсулы с космическими туристами. Они ощущают несколько минут невесомости и видят Землю на фоне черноты космоса.

Запуск New Shepard в рамках миссии NS-37 запланирован на 16:30 по Киеву в четверг, 18 декабря. Космический корабль отправиться в суборбитальный полет с космодрома Blue Origin в штате Техас, США.

Одной из участников миссии NS-37 является Микаэла Бентхаус, аэрокосмический инженер Европейского космического агентства, которая пользуется инвалидной коляской с тех пор, как получила травму спинного мозга в результате несчастного случая 2018 году. Она готова совершить прорыв в области доступности и инклюзивности в пилотируемых космических полетах.

Вместе с Бенхаус на борту New Shepard будут находиться инвестор Джои Хайд, аэрокосмический инженер Ханс Кенигсманн, который был сотрудников компании SpaceX Илона Маска с 2002 по 2021 год, предприниматель Нил Милч, инвестор Адонис Пурулис и самопровозглашенный "космический фанат" Джейсон Стэнселл.

