Виявлено точку неповернення: вчені вперше створили карту зовнішньої межі Сонця (фото)

За допомогою космічних апаратів астрофізики створили перші в історії карти зовнішньої межі Сонця. Це дало змогу отримати безпрецедентні дані про те, що там відбувається.

Астрофізики створили перші докладні карти зовнішнього кордону атмосфери Сонця. Це місце, де сонячна плазма звільняється від магнітного впливу Сонця і відлітає в космос. Карти показують, що ця межа змінює форму в міру того, як Сонце стає більш активним. Тоді відбувається більше сонячних спалахів. Дослідження, опубліковане в журналі The Astrophysical Journal Letters, може допомогти поліпшити моделі космічної погоди, що впливає на Землю і розгадати деякі загадки Сонця, пише Space.

Сонце контролює все в Сонячній системі, але не завжди добре справляється з утриманням плазми у своїй атмосфері. Сонячний вітер постійно виривається з нашої зірки, проносячись повз кожну планету, доки не буде зупинений протидійним вітром, створюваним зірками за межами Сонячної системи.

Сонце постійно викидає потоки заряджених частинок або плазми з корони, свого самого зовнішнього атмосферного шару. Корона, температура якої становить понад мільйон градусів Цельсія, нагріває і прискорює частинки, які починають рухатися з такими високими швидкостями, що здатні залишати Сонце у вигляді сонячного вітру.

Зрештою, заряджені частинки прориваються через поверхню Альфвена, кордон Сонця, де сонячний вітер стає швидшим за магнітні хвилі. Потім сонячний вітер вирушає в подорож Сонячною системою, несучи з собою частину магнітного поля Сонця, впровадженого в плазму.

Поверхня Альфвена — це межа в атмосфері Сонця, де швидкість виходу сонячного вітру стає рівною локальній швидкості Альфвена, точці неповернення, після якої плазма вже не може повернутися назад до зірки. Вона визначає "край" сонячної корони, за яким починається міжпланетний простір.

Ілюстрація, що зображує зовнішню межу атмосфери Сонця. Дані показують, що межа стає більшою і гострішою в міру підвищення активності Сонця Фото: space.com

Вчені знали, що ця межа змінюється відповідно до приблизно 11-річного циклу активності Сонця. Вона розширюється і стає складнішою під час сонячного максимуму і стискається в більш спокійні періоди сонячного мінімуму. Але досі вчені не мали прямого підтвердження того, як саме виглядають ці зміни. Завдяки новим картам астрофізики підтвердили це.

Для створення нових карт астрофізики об'єднали дані, отримані за допомогою сонячного зонда "Паркер" та інших космічних апаратів. Вчені знайшли підтвердження тому, як поверхня Альфвена змінюється з часом. Дослідження підтвердило, що карти правильно показують, де слабшає магнітний вплив Сонця і сонячний вітер іде в космос.

Нові дані показують, що відбувається в міру розширення зовнішнього кордону Сонця. У міру того, як Сонце перебуває в активному стані активності, поверхня Альфвена стає більшою і гострішою. Це саме те, що вчені передбачали раніше.

Точне визначення того, де і як сонячний вітер залишає Сонце, має вирішальне значення для відповіді на деякі з найважливіших запитань у фізиці Сонця, зокрема, чому сонячна корона гарячіша за поверхню зірки, що ближче до джерела тепла.

Розуміння точного місця розташування цієї межі також має вирішальне значення для поліпшення прогнозів космічної погоди, які допомагають захистити астронавтів у космосі, а також супутники та енергомережі на Землі від руйнівних сонячних бур.

