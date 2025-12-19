Водень не врятує нашу планету від кризи, він робить ще гірше: що з'ясували вчені

Нове дослідження показало, що водень не такий екологічний, як передбачалося. Він сприяє підвищенню глобальної температури.

Водень довгий час розглядається як можливе рішення кліматичної кризи на Землі. Але, як показує дослідження, опубліковане в журналі Nature, він також створює проблеми і відіграє свою негативну роль у глобальному потеплінні, пише ScienceAlert.

Прихильники використання водню сподіваються, що в майбутньому його можна буде виробляти і використовувати у великих масштабах у транспорті та важкій промисловості, що забезпечить чисту альтернативу викопному паливу, оскільки він виділяє тільки водяну пару.

Але вчені з'ясували, що водень зіграв свою роль у підвищенні глобальної температури на Землі, сприяючи більш тривалому утриманню метану, потужного парникового газу, в атмосфері.

Викиди водню зросли в період з 1990 по 2020 рік. Це призвело до того, що водень сприяв підвищенню глобальної температури на 0,02 градуса Цельсія в загальному підвищенні середньої температури на Землі на 1,5 градуса Цельсія з доіндустріального періоду, як показало нове дослідження.

За словами вчених, необхідне глибше розуміння глобального водневого циклу і його зв'язку з глобальним потеплінням, щоб підтримати безпечну для клімату стійку водневу економіку.

Дослідження показало, що збільшення викидів водню в основному пов'язане з діяльністю людини. Це зростання пов'язане зі збільшенням викидів метану, що утворюється під час спалювання викопного палива і в тваринництві. Ці дві молекули взаємопов'язані: метан під час розпаду в атмосфері виробляє водень.

Хоча сам водень не є забруднювальною речовиною, він опосередковано сприяє глобальному потеплінню, поглинаючи природні очищувальні засоби, які руйнують метан. Цей газ має коротший термін життя, ніж вуглекислий газ.

За словами вчених, що більше водню накопичується в атмосфері, то менше там залишається природних очищувальних засобів. Через це метан довше зберігається і, отже, довше сприяє підвищенню температури. Взаємодія водню з природними очисними засобами також впливає на утворення хмар і призводить до утворення парникових газів, таких як озон і стратосферна водяна пара.

Іншими джерелами водню в атмосфері є викиди від промислового виробництва водню. Водень можна отримати, пропускаючи електричний струм через воду для розщеплення її на водень і кисень. Але сьогодні більша частина водню виробляється з природного газу або вугілля, що призводить до викиду великої кількості вуглекислого газу. Мета полягає в тому, щоб виробляти чистий водень у великих масштабах, використовуючи поновлювані джерела енергії, але цей процес дорогий.

