Водород не спасет нашу планету от кризиса, он делает еще хуже: что выяснили ученые

Новое исследование показало, что что водород не такой экологичный, как предполагалось. Он способствует повышению глобальной температуры.

Водород долгое время рассматривается как возможное решение климатического кризиса на Земле. Но, как показывает исследование, опубликованное в журнале Nature, он также создает проблемы и играет свою негативную роль в глобальном потеплении, пишет ScienceAlert.

Сторонники использования водорода надеются, что в будущем его можно будет производить и использовать в больших масштабах в транспорте и тяжелой промышленности, что обеспечит чистую альтернативу ископаемому топливу, поскольку он выделяет только водяной пар.

Но ученые выяснили, что водород сыграл свою роль в повышении глобальной температуры на Земле, способствуя более длительному удержанию метана, мощного парникового газа, в атмосфере.

Выбросы водорода выросли в период с 1990 по 2020 год. Это привело к тому, что водород способствовал повышению глобальной температуры на 0,02 градуса Цельсия в общем повышении средней температуры на Земле в 1,5 градуса Цельсия с доиндустриального периода, как показало новое исследование.

По словам ученых, необходимо более глубокое понимание глобального водородного цикла и его связи с глобальным потеплением, чтобы поддержать безопасную для климата устойчивую водородную экономику.

Исследование показало, что увеличение выбросов водорода в основном связано с деятельностью человека. Этот рост связан с увеличением выбросов метана, образующегося при сжигании ископаемого топлива и в животноводстве. Эти две молекулы взаимосвязаны: метан при распаде в атмосфере производит водород.

Хотя сам водород не является загрязняющим веществом, он косвенно способствует глобальному потеплению, поглощая природные очищающие средства, которые разрушают метан. Этот газ имеет более короткий срок жизни, чем углекислый газ.

По словам ученых, чем больше водорода накапливается в атмосфере, тем меньше там остается природных очищающих средств. Из-за этого метан дольше сохраняется и, следовательно, дольше способствует повышению температуры. Взаимодействие водорода с природными очищающими средствами также влияет на образование облаков и приводит к образованию парниковых газов, таких как озон и стратосферный водяной пар.

Другими источниками водорода в атмосфере являются выбросы от промышленного производства водорода. Водород можно получить, пропуская электрический ток через воду для расщепления ее на водород и кислород. Но сегодня большая часть водорода производится из природного газа или угля, что приводит к выбросу большого количества углекислого газа. Цель состоит в том, чтобы производить чистый водород в больших масштабах, используя возобновляемые источники энергии, но этот процесс дорогостоящий.

