Секрет долголетия: древняя ДНК объясняет, почему некоторые люди живут 100 и более лет

Ученые выяснили, что ДНК определенной группы наших предков сыграла важную роль в том, что сейчас в Европе есть долгожители.

Наши предки, которые были охотниками и собирателями передали нам мастерство использования огня для приготовления пищи и ранние технологии выживания, такие как каменные орудия. Ученые считают, что они также передали нам секрет долголетия. Новое исследование, опубликованное в журнале GeroScience, показало, что итальянские долгожители имеют более высокую долю генов от западноевропейских охотников-собирателей по сравнению с остальным населением, пишет Phys.

Западноевропейские охотники-собиратели – это название группы древних людей, которая была одним из предков современных жителей Европы. Эти древние люди расселились примерно 14 000 лет назад в конце последнего ледникового периода по территории от Карпат до Британских островов.

Давно известно, что долголетие человека можно объяснить наличием так называемых "хороших" генов, а также окружающей средой и повседневными привычками. Одни исследования обнаружили отдельные гены, связанные с более долгой жизнью, в то время как другие показывают, что важную роль в долголетии играет наследственная ДНК.

В Италии живет одна из наиболее многочисленных групп людей в мире, которые живут 100 лет и дольше. Чтобы выяснить причины этого долголетия авторы исследования провели анализ геномов более 300 итальянских долгожителей и почти 700 здоровых взрослых людей в возрасте около 50 лет. Ученые сравнили ДНК этих людей с почти сотней геномов четырех групп древних людей, составляющих современный итальянский генофонд.

Это западноевропейские охотники-собиратели, которые были одними из первых жителей Европы после ледникового периода, анатолийские неолитические земледельцы, кочевые группы бронзового века и древние группы из иранского и кавказского регионов.

Исследование показало, что у людей, которые дожили до 100 лет, как правило, больше ДНК западноевропейских охотников-собирателей, чем у среднестатистического человека. По словам ученых, это исследование впервые демонстрирует, что данные гены способствует долголетию итальянцев.

Хотя у всех участников исследования присутствовала смесь ДНК всех четырех групп древних людей, только гены западноевропейских охотников-собирателей были связаны с долголетием.

По словам ученых, при каждом небольшом увеличении ДНК охотников-собирателей вероятность дожить до 100 лет возрастала на 38%. Этот эффект был более выражен у женщин, у которых вероятность дожить до 100 лет была более чем в 2 раза выше, чем у мужчин.

Исследователи предложили возможную причину того, что гены западноевропейских охотников-собирателей могут помочь дожить людям до 100 лет и более. Ученые считают, что эти варианты ДНК были отобраны во время последнего ледникового периода, когда нашим предкам приходилось выживать в чрезвычайно суровых условиях с ограниченными пищевыми ресурсами.

Ученые предполагают, что эти гены помогли улучшить метаболизм для более эффективной переработки пищи и укрепить иммунную систему для защиты организма от возрастных стрессов.

