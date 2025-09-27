На 30 лет больше среднего показателя: секрет долголетия найден в ДНК 117-летней женщины

Жительница Каталонии прожила более 117 лет, что сделало ее на момент смерти старейшим из ныне живущих людей в мире. Ученые изучили ДНК долгожительницы и обнаружили в ней секрет долголетия.

Мария Браньяс прожила 117 лет и 168 дней, что сделало ее на момент смерти в августе 2024 года старейшим из ныне живущих людей в мире. Это невероятное достижение, учитывая, что ожидаемая продолжительность жизни женщин в ее родной Каталонии составляет 86 лет. В чем же секрет долгожительницы? Исследователи изучили ДНК женщины, чтобы найти ответ, пишет IFLScience.

По словам ученых, чтобы раскрыть биологические свойства, присущие долгожительнице, исследователи провели комплексный мультиомный анализ геномных, транскриптомных, метаболических, протеомных, микробных и эпиогеномных ландшафтов в различных тканях.

Исследования включали анализ образцов крови, слюны, мочи и кала, взятых до смерти Марии Браньяс, а после сравнили их с образцами других долгожиетелей и людей гораздо более молодого возраста. Результаты стали самым исчерпывающим исследованием, когда-либо проводившимся среди долгожителей. Отметим, что долгожителями считаются люди, прожившие 110 лет и более.

Результаты исследований обнаружили молекулярные признаки старения, такие как короткие теломеры, провоспалительную иммунную систему и стареющую популяцию B-лимфоцитов. Однако у Браньяс также наблюдалось заметное отсутствие основных возрастных заболеваний – это свидетельствует о том, что глубокая старость не обязательно означает плохое здоровье.

По словам ученых, результаты их работы иллюстрируют, что старение и болезни не обязательно идут бок о бок. Ученым также удалось идентифицировать генетические варианты, защищающие от распространенных возрастных заболеваний, в том числе:

сердечно-сосудистые заболевания;

диабет;

нейродегенерация.

Результаты также указывали на наличие эффективного липидного обмена, противовоспалительного кишечного микробиома и эпигенома, связанного с замедленным старением. Все это указывало на более молодой организм. Простыми словами, ученые обнаружили, Что биологический возраст долгожительницы был значительно меньше 117 лет.

По словам ведущего автора исследования, доктора Манеля Эстеллера, экстремальная продолжительность жизни Марии Браньяс указывала на увлекательную двойственность: одновременное наличие сигналов экстремального старения и здорового долголетия.

Помимо генетических переменных, предполагается, что окружающая среда Браньяс могла также сыграть свою роль. Долгожительница была умственно, социально и физически активна, хорошо питалась и любила йогурт, что может отчасти объяснять ее хорошее здоровье кишечника.

Несмотря на несколько эмоционально болезненных событий последних лет, таких как смерть сына, Мария Браньяс сохраняла крепкое физическое и психическое здоровье в течение всей жизни благодаря хорошему сну, сбалансированной средиземноморской диете и активной социальной жизни. Она в основном проводила время с семьей и друзьями, играла с собаками, читала книги, занималась садоводством, гуляла и играла на пианино

Отметим, что в этом исследовании участвовал лишь один человек, а потому его результаты не могут быть обобщены. С другой стороны, данные предоставляют бесценную информацию о процессе старения, которая может помочь в разработке новых методов антивозрастной терапии.

