На 30 років більше за середній показник: секрет довголіття знайдено в ДНК 117-річної жінки

Мешканка Каталонії прожила понад 117 років, що зробило її на момент смерті найстарішою з нині живих людей у світі. Вчені вивчили ДНК довгожительки й виявили в ній секрет довголіття.

Марія Браньяс прожила 117 років і 168 днів, що зробило її на момент смерті в серпні 2024 року найстарішою з людей, які нині живуть, у світі. Це неймовірне досягнення з огляду на те, що очікувана тривалість життя жінок у її рідній Каталонії становить 86 років. У чому ж секрет довгожительки? Дослідники вивчили ДНК жінки, щоб знайти відповідь, пише IFLScience.

За словами вчених, щоб розкрити біологічні властивості, притаманні довгожительці, дослідники провели комплексний мультиомний аналіз геномних, транскриптомних, метаболічних, протеомних, мікробних та епіогеномних ландшафтів у різних тканинах.

Дослідження включали аналіз зразків крові, слини, сечі та калу, узятих до смерті Марії Браньяс, а після порівняли їх зі зразками інших довгожителів і людей набагато молодшого віку. Результати стали найбільш вичерпним дослідженням, яке коли-небудь проводили серед довгожителів. Зазначимо, що довгожителями вважаються люди, які прожили 110 років і більше.

Результати досліджень виявили молекулярні ознаки старіння, такі як короткі теломери, прозапальну імунну систему і популяцію B-лімфоцитів, що старіє. Однак у Браньяс також спостерігалася помітна відсутність основних вікових захворювань — це свідчить про те, що глибока старість не обов'язково означає погане здоров'я.

За словами вчених, результати їхньої роботи ілюструють, що старіння і хвороби не обов'язково йдуть пліч-о-пліч. Вченим також вдалося ідентифікувати генетичні варіанти, що захищають від поширених вікових захворювань, зокрема:

серцево-судинні захворювання;

діабет;

нейродегенерація.

Результати також вказували на наявність ефективного ліпідного обміну, протизапального кишкового мікробіома та епігеному, пов'язаного з уповільненим старінням. Усе це вказувало на молодший організм. Простими словами, вчені виявили, що біологічний вік довгожительки був значно меншим за 117 років.

За словами провідного автора дослідження, доктора Манеля Естеллера, екстремальна тривалість життя Марії Браньяс вказувала на захопливу двоїстість: одночасну наявність сигналів екстремального старіння і здорового довголіття.

Крім генетичних змінних, передбачається, що навколишнє середовище Браньяс могло також відіграти свою роль. Довгожителька була розумово, соціально і фізично активна, добре харчувалася і любила йогурт, що може частково пояснювати її хороше здоров'я кишківника.

Попри кілька емоційно болючих подій останніх років, таких як смерть сина, Марія Браньяс зберігала міцне фізичне і психічне здоров'я протягом усього життя завдяки хорошому сну, збалансованій середземноморській дієті та активному соціальному життю. Вона здебільшого проводила час із сім'єю та друзями, гралася із собаками, читала книжки, займалася садівництвом, гуляла та грала на піаніно...

Зазначимо, що в цьому дослідженні брала участь лише одна людина, а тому його результати не можуть бути узагальнені. З іншого боку, дані надають неоціненниу інформацію про процес старіння, яка може допомогти в розробці нових методів антивікової терапії.

