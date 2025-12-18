Секрет довголіття: давня ДНК пояснює, чому деякі люди живуть 100 і більше років

Учені з'ясували, що ДНК певної групи наших предків зіграла важливу роль у тому, що зараз у Європі є довгожителі.

Наші предки, які були мисливцями і збирачами, передали нам майстерність використання вогню для приготування їжі та ранні технології виживання, такі як кам'яні знаряддя. Вчені вважають, що вони також передали нам секрет довголіття. Нове дослідження, опубліковане в журналі GeroScience, показало, що італійські довгожителі мають вищу частку генів від західноєвропейських мисливців-збирачів порівняно з рештою населення, пише Phys.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Західноєвропейські мисливці-збирачі — це назва групи стародавніх людей, яка була одним із предків сучасних жителів Європи. Ці стародавні люди розселилися приблизно 14 000 років тому наприкінці останнього льодовикового періоду територією від Карпат до Британських островів.

Відео дня

Давно відомо, що довголіття людини можна пояснити наявністю так званих "хороших" генів, а також навколишнім середовищем і повсякденними звичками. Одні дослідження виявили окремі гени, пов'язані з більш довгим життям, тоді як інші показують, що важливу роль у довголітті відіграє спадкова ДНК.

В Італії живе одна з найчисельніших груп людей у світі, які живуть 100 років і довше. Щоб з'ясувати причини цього довголіття автори дослідження провели аналіз геномів понад 300 італійських довгожителів і майже 700 здорових дорослих людей віком близько 50 років. Науковці порівняли ДНК цих людей із майже сотнею геномів чотирьох груп стародавніх людей, що складають сучасний італійський генофонд.

Це західноєвропейські мисливці-збирачі, які були одними з перших мешканців Європи після льодовикового періоду, анатолійські неолітичні хлібороби, кочові групи бронзової доби і стародавні групи з іранського та кавказького регіонів.

Дослідження показало, що у людей, які дожили до 100 років, як правило, більше ДНК західноєвропейських мисливців-збирачів, ніж у середньостатистичної людини. За словами вчених, це дослідження вперше демонструє, що дані гени сприяють довголіттю італійців.

Хоча у всіх учасників дослідження була присутня суміш ДНК усіх чотирьох груп стародавніх людей, тільки гени західноєвропейських мисливців-збирачів були пов'язані з довголіттям.

За словами вчених, при кожному невеликому збільшенні ДНК мисливців-збирачів ймовірність дожити до 100 років зростала на 38%. Цей ефект був більш виражений у жінок, у яких ймовірність дожити до 100 років була більш ніж у 2 рази вищою, ніж у чоловіків.

Дослідники запропонували можливу причину того, що гени західноєвропейських мисливців-збирачів можуть допомогти дожити людям до 100 років і більше. Вчені вважають, що ці варіанти ДНК були відібрані під час останнього льодовикового періоду, коли нашим предкам доводилося виживати в надзвичайно суворих умовах з обмеженими харчовими ресурсами.

Вчені припускають, що ці гени допомогли поліпшити метаболізм для ефективнішого перероблення їжі та зміцнити імунну систему для захисту організму від вікових стресів.

Як уже писав Фокус, секрет довголіття знайдено в ДНК 117-річної жінки. Мешканка Каталонії прожила понад 117 років, що зробило її на момент смерті найстарішою з нині живих людей у світі.

Також Фокус писав про те, що в італійських Альпах дослідники виявили скам'янілі сліди динозаврів. Знайдені у віддаленій альпійській долині сліди свідчать про життя цих створінь 200 мільйонів років тому.