Чому маленькі птахи завжди їздять на носорогах: боляче, але дуже вигідно (фото)

Буйволові шпаки є частими супутниками носорогів. Виявляється, попри те, що ці птахи завдають шкоди носорогам, вони також дають багато переваг цим тваринам.

Часто на фотографіях дикої природи можна побачити, як маленькі гостродзьобі птахи сидять на носорогах. Ці птахи роблять так не просто для того, щоб поїдати кліщів та інших дрібних шкідників. Цей незвичайний союз являє собою складний взаємозв'язок, який стирає межу між паразитичними і симбіотичними відносинами, пише IFLScience.

Буйволові шпаки є супутниками багатьох великих тварин в Африці. Найбільш відомі вони тим, що їздять на носорогах, але вони супроводжують також буйволів, зебр, бегемотів і жирафів.

Вчені ділять буйволових шпаків на два види: жовтодзьобий, що мешкає в районах на південь від Сахари, і червоноклювий, що мешкає в східній Африці. Назва останнього мовою суахілі Askari wa kifaru означає "охоронець носорога". Вчені сперечалися про те, що ці птахи скоріше шкідники, ніж захисники, але недавні дослідження показали, що споконвічна назва точно відображає їхні взаємини.

Раніше вважалося, що буйволові шпаки харчуються здебільшого кліщами, які живуть на тілі носорога, в рамках взаємовигідних відносин: птах отримує їжу, а носоріг очищається від паразитів. Але дослідження показали, що птахи насправді не знижують кількість кліщів на ссавцях. Ба більше, їхня звичка клювати рани може навіть уповільнювати загоєння ран, що шкодить носорогам. Крім поїдання кліщів, червоноклюві буйволові шпаки також п'ють кров ссавців, покусуючи їхню шкіру. Якщо це так, то що це дає носорогу?

Цей незвичайний союз являє собою складний взаємозв'язок, який стирає межу між паразитичними і симбіотичними відносинами Фото: IFLS

Вчені з Університету Вікторії (Австралія) вивчили поведінку чорних носорогів в Африці. Вони виявили, що присутність птахів на тілі носорога значно підвищує шанси ссавців помітити наближення людини або інших тварин на великій відстані. Річ у тім, що чорні носороги практично нічого не бачать. У них неймовірний нюх і хороший слух, але жахливий зір.

Учені вважають, що птахи діють як система оповіщення для носорогів. При наближенні будь-якої загрози птахи видають тривожний крик, попереджаючи носорога про небезпеку. Почувши цей сигнал, носороги повертають голову до вітру таким чином, щоб відчути запах того, хто до них наближається.

Хоча буйволові шпаки завдають шкоди носорогам, схоже, це ціна, яку варто заплатити, кажуть учені. У даному випадку вигода для носорога більша, і вони терпимо ставляться до того, що птахи дзьобають їхні рани і п'ють кров. Носороги отримують необхідний їм захист, особливо від людей, які майже винищили цей вид.

