Почему маленькие птицы всегда ездят на носорогах: больно, но очень выгодно (фото)

Буйволовые скворцы являются частыми спутниками носорогов. Оказывается, несмотря на то, что эти птицы причиняют вред носорогам, они также дают много преимуществ этих животным.

Часто на фотографиях дикой природы можно увидеть, как маленькие остроклювые птицы сидят на носорогах. Эти птицы делают так не просто для того, чтобы поедать клещей и других мелких вредителей. Этот необычный союз представляет собой сложную взаимосвязь, которая стирает грань между паразитическими и симбиотическими отношениями, пишет IFLScience.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Буйволовые скворцы являются спутниками многих крупных животных в Африке. Наиболее известны они тем, что ездят на носорогах, но они сопровождают также буйволов, зебр, бегемотов и жирафов.

Відео дня

Ученые делят буйволовых скворцов на два вида: желтоклювый, обитающий в районах к югу от Сахары, и красноклювый, обитающий в восточной Африке. Название последнего на языке суахили Askari wa kifaru означает "охранник носорога". Ученые спорили о том, что эти птицы скорее вредители, чем защитники, но недавние исследования показали, что исконное название точно отражает их взаимоотношения.

Ранее считалось, что буйволовые скворцы питаются в основном клещами, живущими на теле носорога, в рамках взаимовыгодных отношений: птица получает еду, а носорог очищается от паразитов.Но исследования показали, что птицы на самом деле не снижают количество клещей на млекопитающих. Более того, их привычка клевать раны может даже замедлять заживление ран, что вредит носорогам. Помимо поедания клещей, красноклювые буйволовые скворцы также пьют кровь млекопитающих, покусывая их кожу. Если это так, то что это дает носорогу?

Этот необычный союз представляет собой сложную взаимосвязь, которая стирает грань между паразитическими и симбиотическими отношениями Фото: IFLS

Ученые из Университета Виктории (Австралия) изучили поведение черных носорогов в Африке. Они обнаружили, что присутствие птиц на теле носорога значительно повышает шансы млекопитающих заметить приближение человека или других животных на большом расстоянии. Дело в том, что черные носороги практически ничего не видят. У них невероятное обоняние и хороший слух, но ужасное зрение.

Ученые считают, что птицы действую как система оповещения для носорогов. При приближении какой-либо угрозы птицы издают тревожный крик, предупреждая носорога об опасности. Услышав этот сигнал, носороги поворачивают голову к ветру таким образом, чтобы учуять запах того, кто к ним приближается.

Хотя буйволовые скворцы причиняют вред носорогам, похоже, это цена, которую стоит заплатить, говорят ученые. В данном случае выгода для носорога больше, и они терпимо относятся к тому птицы клюют их раны и пью кровь. Носороги получают необходимую им защиту, особенно от людей, которые почти истребили этот вид.

Как уже писал Фокус, на видео из дикой природы попал забавный момент, когда детеныш носорога решил поиграть с антилопой гну.

Также Фокус писал о том, что физики решили проблему "Теории Большого взрыва". Ученые выяснили то, что не удалось сделать двум самым известным вымышленным физикам: как получить субатомные частицы аксионы в термоядерных реакторах.