Физики решили проблему "Теории Большого взрыва": это может объяснить темную материю

Ученые выяснили то, что не удалось сделать двум самым известным вымышленным физикам: как получить субатомные частицы аксионы в термоядерных реакторах.

Герои сериала "Теория Большого взрыва" физики Шелдон Купер и Леонард Хофстедтер работали над этой проблемой того, как получить аксионы, которые считаются частицами темной материи, в термоядерных реакторах в течение нескольких эпизодов 5-го сезона, но так и не смогли ее решить. Теперь же настоящие физики из разных университетов США считают, что они нашли решение этой проблемы. Исследование опубликовано в Journal of High Energy Physics, пишет Phys.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Аксионы — это гипотетические очень легкие частицы, которые как считается, могут быть частицами темной материи. С помощью этих частиц, как считают физики, можно понять природу этого загадочного вещества. Темная материя, которая занимает примерно 85% массы всей материи во Вселенной, помогает объяснить эволюцию Вселенной после ее создания в результате Большого взрыва 13,8 миллиардов лет назад.

Відео дня

Еще никто никогда не видел темную материю напрямую, ведь она в отличие от обычной материи, не поглощает и не отражает свет. Тем не менее, физики установили ее существование благодаря ее гравитационному воздействию, изменяющему движение галактик во Вселенной и звезд в галактиках.

В своем исследовании физики рассмотрели термоядерный реактор, работающий на дейтерии и тритии. Такой реактор может производить не только термоядерную энергию, которая позволяет существовать Солнцу, но и потенциально частицы темной материи. Это может произойти благодаря большому потоку нейтронов, которые будут создаваться в термоядерном реакторе.

Ученые считают, что нейтроны могут взаимодействовать с веществом в стенках реактора и в результате могут возникать новые частицы. Также эти частицы могут быть созданы тогда, когда нейтроны отскакивают от других частиц и замедляются, высвобождая энергию.

В своем исследовании физики рассмотрели термоядерный реактор, работающий на дейтерии и тритии. Такой реактор может производить не только термоядерную энергию, которая позволяет существовать Солнцу, но и потенциально частицы темной материи Фото: Live Science

Этими новыми частицами могут быть аксионы или похожие на них частицы. Именно здесь вымышленные физики из сериала "Теория Большого взрыва" потерпели неудачу. Общая идея нового исследования обсуждалась героями сериала, но они не смогли ее реализовать, говорят ученые.

В одном из эпизодов показано уравнение и диаграмма, которые описывают, как аксионы образуются из Солнца. В следующем эпизоде ​​появляется другое уравнение. Под вычислениями изображен грустный смайлик, то есть символ неудачи. Уравнение вымышленных физиков оценивает вероятность обнаружения аксионов в предлагаемом ими термоядерном реакторе по сравнению с Солнцем с неутешительными результатами, что объясняет грустный смайлик.

По словам ученых, вероятность образования новых частиц на Солнце, которые могут попасть на Землю, выше, чем вероятность их образования в термоядерных реакторах с использованием тех же процессов, что и на Солнце. Но эти частицы все же можно получить в термоядерных реакторах, используя другие процессы.

Сериал "Теория Большого взрыва" выходил с 2007 по 2019 год на канале CBS. Он остается одним из самых просматриваемых сериалов на стриминговых сервисах.

Также Фокус писал о том, что физики продвинулись вперед к раскрытию некоторых тайн темной материи.

Как уже писал Фокус, в этом году Солнце было очень активным и возникло много мощных солнечных вспышек, а также корональных выбросов массы. В следующем году Солнце может преподнести новые сюрпризы.

Еще Фокус писал о том, что водород не спасет нашу планету от кризиса, он делает еще хуже. Новое исследование показало, что что водород не такой экологичный, как предполагалось. Он способствует повышению глобальной температуры.