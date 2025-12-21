Африка разделяется на два континента: может образоваться новый океан (фото)

Восточная Африка может выглядеть совсем иначе в будущем.

Африка постепенно разделяется на две части. Как и большинство геологических процессов, это происходит медленно на протяжении миллионов лет. Со временем это может привести к отделению части Восточной Африки от остальной части континента, что, вероятно, приведет к образованию нового океана между двумя участками суши, пишет IFLScience.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Этот масштабный раскол связан с Восточноафриканской рифтовой системой, одной из крупнейших рифтовых зон в мире, которая простирается на тысячи километров через множество африканских стран, включая Эфиопию, Кению, Демократическую Республику Конго, Уганду, Руанду, Бурунди, Замбию, Танзанию, Малави и Мозамбик.

Відео дня

Согласно разным исследованиям, Африканская плита разделяется на две части: меньшую Сомалийскую плиту и большую Нубийскую плиту. При этом данные плиты отдаляются друг от друга с невероятно медленной скоростью, измеряемой миллиметрами в год.

В 2018 году новость о появившейся трещине в Кении быстро распространилась в интернете, и многие утверждали, что это свидетельство раскола Африки на наших глазах. Хотя это явление было связано с Восточноафриканской рифтовой системой, представлять его как доказательство великого раскола Африки в режиме реального времени несколько некорректно.

Геологи считают, что это было лишь локальное проявление постоянной рифтовой активности. Восточноафриканская рифтовая система находится в этом процессе около 25 миллионов лет, и трещина в Кении была косвенным намеком на то, какие тектонические процессы происходят в Африке.

Карта Восточной Африки, на которой показаны две части Африканской плиты (Нубийская и Сомалийская), разделяющиеся вдоль Восточноафриканской рифтовой зоны Фото: IFLS

Счистится, что через 5-10 миллионов лет изменения в Восточноафриканской рифтовой системе могут привести к кардинальному изменению облика Земли. Примерно в это же время, вероятно, образуется новый океан между Сомалийской и Нубийской плитами. Африка потеряет свой восточный край, который будет отделен от остального массива суши.

Стоит помнить, что поверхность Земли находится в постоянном движении, но оно происходит настолько медленно, что люди этого не замечают.

Суша и море, которые мы видим сегодня, Евразия, Северная и Южная Америка, Африка, Антарктида и Океания, являются результатом движения огромных тектонических плит, которые соединяются, как кусочки пазла. Но эти кусочки пазла движутся очень медленно в течение миллионов лет.

Примерно 138 миллионов лет назад Южная Америка и Африка разделились. Если вы посмотрите на западное побережье Африки и восточное побережье Южной Америки, вы заметите, что они идеально подходят друг к другу, как два кусочка пазла, демонстрируя, как эти континенты когда-то были объединены в один.

Отделение Восточной Африки станет лишь еще одной главой в обширной геологической истории Земли.

Как уже писал Фокус, человечество случайно создало барьер вокруг Земли. Это не совсем силовое поле, но оно обеспечивает защиту нашей планете.

Также Фокус писал о том, почему птицы всегда ездят на носорогах в Африке. Оказывается, несмотря на то, что эти птицы причиняют вред носорогам, они также дают много преимуществ этих животным.