Чи справді Ісус Христос народився 25 грудня: що каже наука

Згідно з християнською традицією сучасне літочислення ведеться від народження Ісуса Христа. Але, ймовірно, він не народився 2025 років тому, а також його день народження може не збігатися з Різдвом.

Історично Ісус із Назарету був єврейським проповідником і релігійним лідером I століття, якого послідовники вважали пророком. Згідно з Біблією, він є сином Бога і довгоочікуваним Месією. Саме це і дало йому прізвисько "Христос". Християни по всьому світу відзначають його народження 25 грудня, і сучасне літочислення ведеться від його народження. Але вчені, які пов'язують міфологічного Христа з реальним Ісусом, намагалися точно визначити дату його народження. Недостатньо сучасних свідчень того часу, щоб точно датувати його народження, але зрозуміло, що традиційна точка зору не має підтверджуючих доказів, пише IFLScience.

По-перше, не існувало такого поняття, як "нульовий рік". Але навіть якби він існував, Ісус не народився тоді. Канонічні Євангелія від Матвія і Луки, написані через ціле покоління після життя Ісуса, вказують на певний історичний зв'язок, але вони не узгоджуються одне з одним. Матвій згадує, що народження відбулося за часів правління царя Ірода. Лука ж каже, що народження відбулося під час перепису населення, проведеного римським намісником Сирії Квірінієм.

Проблема в тому, що перепис населення проводили в 6-му році нашої ери, але Ірод помер щонайменше на 7 років раніше, якщо не на 10. Були й інші переписи, що проводилися в роки до нашої ери. Вчені схильні більше уваги приділяти зв'язку з Іродом, ніж з іншими подіями, тому вважається, що Ісус народився між 6 і 4 роками до нашої ери.

Святкування Різдва Христового не було чимось, що християни відзначали в перші кілька століть християнства. Великдень почали відзначати тільки в II столітті н.е. Найбільш рання відома згадка про народження Христа 25 грудня відноситься до III століття н.е.

Знадобилося кілька століть, щоб святкування, відоме як Різдво, стало частиною християнської традиції. І приблизно відтоді вчені сперечаються, чи справді це було 25 грудня або інший день у році. У канонічних Євангеліях немає жодних свідчень про те, коли це сталося.

Починаючи з кінця 200-х років нашої ери, люди помічали зв'язок між 25 грудня та римським святом Sol Invictus, що відзначало час одразу після зимового сонцестояння, коли дні починають подовжуватися. Повна назва свята Dies Natalis Solis Invicti, що в перекладі з латині означає "День народження непереможного Сонця".

25 грудня також тісно пов'язане з давнішими святами зимового сонцестояння, поширеними в усій Європі та на Близькому Сході. Багато дохристиянських культур відзначали найкоротший день у році, 21 грудня, як важливий момент у календарі, святкуючи "відродження" сонця і повернення життя.

Раннє християнство виникло у світі, глибоко вкоріненому в цих сезонних традиціях. Тому, замість того щоб повністю їх скасувати, можновладці часто переосмислювали знайомі дати та символи, надаючи існуючим святам нового теологічного значення.

