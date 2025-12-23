Первая Рождественская звезда в Украине: когда и где засияет и как увидеть ее

25 декабря Украина будет отмечать Рождество Христово. Одним из главных символов праздника является появление первой звезды на небе в канун Рождества, которая символизирует о начале празднования.

Первая звезда появится в небе над Украиной около 16:08 на Луганщине. Об этом сообщает издание Universe Spec Tech.

Рождество 2025 — какая звезда первой появится в небе

Первой звездой, которая засияет в небе над Украиной, станет Капелла, расположенная в созвездии Возничего. Ее можно будет увидеть вскоре после захода Солнца.

По данным "Википедии", Капелла — это самая яркая звезда в созвездии Возничего, шестая по яркости на ночном небе и третья по яркости в северном полушарии. Она является одной из 100 ближайших звезд, ведь расположена на расстоянии 43,5 светового года от Солнца.

Несмотря на то, что Капелла невооруженным глазом выглядит как одна звезда, она является кратной и состоит из двух двойных систем. Капелла Aa и Капелла Ab — это две желтые звезды-гиганты с массой примерно 2,5 массы Солнца.

По астрологии, Капелла предвещает гражданские и военные почести и богатство.

Рождество 2025 — как увидеть первую звезду

В северном полушарии Капелла появляется над северо-восточным горизонтом около 17:00-18:00 по киевскому времени. Она быстро поднимается выше и становится хорошо заметной даже в городах.

Особым признаком является ее желто-золотистый свет, который почти не мерцает.

Для того, чтобы увидеть ее, нужно смотреть на северо-восток после захода Солнца.

При этом, вместе с другими звездами — Бетельгейзе, Сириус, Ригель, Альдебаран и Поллукс — Капелла образует одну из самых красивых фигур ночного неба — шестиугольник.

Рождество 2025 — когда засияет первая Рождественская звезда?

Ранее всего Капелла засияет для жителей востока Украины, в частности на Луганщине — в 16:08, а в Донецкой области — в 16:16. Позднее всего же ее увидят на Закарпатье — в 17:16.

В Киеве первая Рождественская звезда взойдет в 16:36.

Время первой Рождественской звезды

