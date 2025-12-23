С колядками и вертепом: как издавна в Украине праздновали Рождество (фото)

Рождество 2025 в Украине будут отмечать 25 декабря, в соответствии с новым церковным календарем. Этот праздник имеет глубокое духовное значение и сочетает в себе христианскую веру, народные традиции и семейные обычаи, которые формировались веками.

В 2025 году Рождество снова объединит семьи, принесет надежду, тепло и веру в добро. Фокус рассказывает об истории, обычаях, обрядах и традициях Рождества Христова.

История праздника

История Рождества берет начало с библейского события — рождения Иисуса Христа в Вифлееме. Дата 25 декабря закрепилась в христианской традиции еще в IV веке и со временем стала общей для большинства церквей, которые пользуются григорианским календарем.

В Украине празднование Рождества имеет особую историю. Оно соединило церковные каноны с древними народными обычаями, которые передавались из поколения в поколение и сохранились до сих пор.

Рождественские традиции и Сочельник

Празднование начинается с Сочельника 24 декабря. По традиции, семья собирается за столом после появления первой звезды — символа рождения Христа. Главным блюдом остается кутья, а постный ужин символизирует сдержанность, благодарность и единство семьи.

Среди украинских рождественских традиций — совместная молитва, зажигание свечи, упоминание об умерших родственниках и искреннее семейное общение.

Во многих регионах сохранилась традиция устанавливать дидух — сноп из колосьев, который символизирует родственную связь поколений и уважение к предкам.

В день Рождества, 25 декабря, верующие посещают торжественные богослужения, благодарят за прожитый год и молятся за мир, согласие и благополучие.

Колядки, вертеп и народные обычаи

Особое место в рождественских обычаях занимают колядки — обрядовые песни, которые прославляют рождение Христа и желают хозяевам благополучия. Вместе с колядованием распространен рождественский вертеп — театрализованное действо, сочетающее духовное содержание и народное творчество.

Эти обычаи и сегодня остаются важной частью культурного наследия и объединяют общины.

Вертеп во Львове в 2022 году Фото: Unsplash

Рождество в семейном кругу

Для многих украинцев Рождество — это прежде всего семейный праздник. Именно в это время взрослые знакомят детей с традициями, объясняют смысл праздника через сказки, песни и общие обряды. Такой подход помогает сохранять духовные ценности и национальную идентичность.

Значение Рождества сегодня

В 2025 году Рождество имеет особое звучание. В условиях войны оно стало символом надежды, внутренней силы и веры в победу добра. Даже в сложные времена этот праздник напоминает о важности поддержки ближних, единства и человечности.

Дата Рождества 25 декабря закрепилась в христианской традиции еще в IV веке Фото: Unsplash

