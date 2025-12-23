Рождество не 25 декабря: почему на изолированном острове посреди морей празднуют 6 января
Самый изолированный остров Великобритании празднует Рождество 6 января, несмотря на то, что Европа распаковывает подарки неделями раньше.
Фула, крошечный остров в 32 километрах от западного побережья Шотландии, придерживается собственного праздничного расписания. В то время как Великобритания приняла григорианский календарь в 1752 году, жители Фулы решили продолжать использовать старый юлианский календарь. Об этом пишет The Sun.
Рождество 6 января
Это решение означает, что ключевые даты постепенно смещались, и после изменения високосного года в 1900 году Рождество и Новый год выпали на 12 дней позже, чем в других местах.
Фула, где проживает всего 35 человек, часто описывается как одно из самых отдаленных мест в стране. Без пабов, магазинов, баров, Wi-Fi, еда поступает только на лодке или небольшом самолете, если позволяет погода, но, несмотря на свою изоляцию, на острове все еще есть что посмотреть.
Остров занимает около восьми квадратных километров и расположен на пяти вершинах, включая Да Каме, которая считается одной из самых высоких отвесных морских скал в Британии.
Остров Фула
Остров также является одним из лучших мест в Великобритании для наблюдения за северным сиянием. Его чаще всего можно увидеть с середины октября до середины марта, в зависимости от условий.
Дикая природа является еще одной важной достопримечательностью. Фула славится своими уникальными местными овцами.
Фула также популярен среди дайверов из-за нескольких кораблекрушений у ее берегов, в частности RMS Oceanic, спущенного на воду в 1899 году, позже использованного во время Первой мировой войны и разбитого всего в нескольких км к востоку от острова.
До острова можно добраться паромом или самолетом с материка, паромы курсируют три раза в неделю, время в пути около двух часов, а посетители проживают в помещениях с собственным питанием и должны взять с собой все необходимые вещи.
