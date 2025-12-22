Леся Никитюк показала отдых в Карпатах: что обсуждают в комментариях (фото)

Украинская телеведущая Леся Никитюк устроила себе предпраздничный отдых в Буковеле. Звезда экрана наслаждалась еще не заснеженными горами накануне новогодне-рождественских праздников.

Кадрами с отдыха в Карпатах знаменитость поделилась в Instagram и вызвала оживленную дискуссию в комментариях.

Леся Никитюк в Карпатах

Ведущая шоу "Хто зверху?" похвасталась стройными и длинными ногами в бассейне у панорамного окна в сплошном купальнике в хищный принт. Леся призналась, что этот отель только открылся, а она уже получила возможность стать одной из первых гостей.

Никитюк также запечатлелась возле елки, в ресторане, в чане и похвасталась огромной банкой с солеными огурцами.

Леся Никитюк Фото: Instagram @lesia_nikituk

Леся Никитюк Фото: Instagram @lesia_nikituk

Был ли с телеведущей ее маленький сын Оскар — непонятно. Она не показывала его в соцсетях. Вероятно, малыш остался с бабушкой в Хмельницком.

Леся Никитюк в Карпатах Фото: Instagram @lesia_nikituk

Леся Никитюк Фото: Instagram @lesia_nikituk

Реакция сети

В комментариях люди писали комментарии, шутили, а также обратили внимание на персоны владельцев отеля:

"Леся + Карпаты = идеальный метч".

"Ну просто богиня".

"Посмотрите видео на @bihus.info об этом отеле, как его строили бывшие руководители МВД на миллиарды украденные у государства".

"Человек работал много лет, чтобы достичь того, чего он хотел. Люди разные, одним нравилась, другим — нет. Я думаю, что главное что ее поддерживала ее семья. Это главное. Сейчас у нее своя семья и она счастливая мать и жена. Поэтому порадуйтесь за нее! А все остальное работа и карьера. Она хорошо справляется. Это только мое мнение".

"Обалдеть, как красиво! Могла бы и меня взять".

"Вы самый искренний человек из нашего шоубиза. Вот реально. К вам точно вопросов нет".

Леся Никитюк Фото: Instagram @lesia_nikituk

