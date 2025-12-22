Леся Никитюк показала отдых в Карпатах: что обсуждают в комментариях (фото)
Украинская телеведущая Леся Никитюк устроила себе предпраздничный отдых в Буковеле. Звезда экрана наслаждалась еще не заснеженными горами накануне новогодне-рождественских праздников.
Кадрами с отдыха в Карпатах знаменитость поделилась в Instagram и вызвала оживленную дискуссию в комментариях.
Леся Никитюк в Карпатах
Ведущая шоу "Хто зверху?" похвасталась стройными и длинными ногами в бассейне у панорамного окна в сплошном купальнике в хищный принт. Леся призналась, что этот отель только открылся, а она уже получила возможность стать одной из первых гостей.
Никитюк также запечатлелась возле елки, в ресторане, в чане и похвасталась огромной банкой с солеными огурцами.
Был ли с телеведущей ее маленький сын Оскар — непонятно. Она не показывала его в соцсетях. Вероятно, малыш остался с бабушкой в Хмельницком.
Реакция сети
В комментариях люди писали комментарии, шутили, а также обратили внимание на персоны владельцев отеля:
- "Леся + Карпаты = идеальный метч".
- "Ну просто богиня".
- "Посмотрите видео на @bihus.info об этом отеле, как его строили бывшие руководители МВД на миллиарды украденные у государства".
- "Человек работал много лет, чтобы достичь того, чего он хотел. Люди разные, одним нравилась, другим — нет. Я думаю, что главное что ее поддерживала ее семья. Это главное. Сейчас у нее своя семья и она счастливая мать и жена. Поэтому порадуйтесь за нее! А все остальное работа и карьера. Она хорошо справляется. Это только мое мнение".
- "Обалдеть, как красиво! Могла бы и меня взять".
- "Вы самый искренний человек из нашего шоубиза. Вот реально. К вам точно вопросов нет".
