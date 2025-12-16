Леся Никитюк показала, как украсила дом к новогодним праздникам (фото)

Украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась атмосферой подготовки к новогодне-рождественским праздникам. Звезда показала, как украсила дом в родном Хмельницком, где сейчас находится вместе с полугодовалым сыном Оскаром.

Никитюк продемонстрировала в Instagram праздничный декор в родительской квартире, в частности оформление камина и главный атрибут праздника — елку. Над камином телеведущая разместила фарфоровые фигурки и декоративных лошадок из елочных веточек, а комнату дополнила другими рождественскими элементами — фигурками Санта Клауса, гномов, ангелочков и праздничными композициями с подсвечниками.

Леся Никитюк украсила дом Фото: Instagram

Особое внимание Леся уделила украшению елки. По ее словам, в этом году она украсила искусственное деревце игрушками с петриковской росписью, которые хранила для важного события, а верхушку увенчала украшением в форме трезубца. Ведущая призналась, что эта елка имеет для нее особое значение, ведь станет первой в жизни ее сына Оскара, который недавно отпраздновал полгода.

Елка Леси Никитюк Фото: Instagram Елка Леси Никитюк Фото: Instagram

"Первая елка, которую увидит наш босс. Будет сидеть и смотреть на огоньки. В этом году елка особенная. Много лет подряд я специально не распаковывала игрушки, которые держала на особое Рождество в моей жизни. Это петриковская роспись, Мария Приймаченко. Здесь игрушки, которые создавались вручную — на каждой игрушке есть фамилия человека, который ее расписывал. Ну очень красиво и я в восторге! Особенное Рождество в этом году и эта елка, и босс, который будет на это смотреть", — поделилась телеведущая.

Украшенный дом Леси Никитюк украшенный дом Фото: Instagram

