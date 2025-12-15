Леся Никитюк показала, как подрос ее полугодовалый сын Оскар (фото)

Украинская телеведущая и актриса Леся Никитюк показала свежие фото с полугодовалым сыном от своего жениха, морского пехотинца Дмитрия Бабчука. Мальчик родился 15 июня 2025 года.

В своем Instagram знаменитость "отчиталась", как проходит ее декабрь. Среди фотографий Леся показала редкие кадры с маленьким сыном, лицо которого тщательно скрывает от публики.

Как выглядит сын Леси Никитюк

На одном из кадров звезда фильма "Песики" держала маленького Оскара на руках и делала селфи в зеркале. Знаменитость была одета в домашний уютный серый костюм.

Тем временем Оскар отвернулся от камеры, прижавшись к маме.

"Декабрь. Отчитываюсь", — написала звезда экрана.

Леся Никитюк с сыном Оскаром Фото: Instagram @lesia_nikituk

Полугодовалый Оскар заметно подрос и изменился. Впрочем, полностью рассмотреть мальчика пока точно не удастся. Его звездная мама продолжает скрывать лицо ребенка от посторонних глаз.

Леся Никитюк с сыном Фото: Instagram @lesia_nikituk

Леся Никитюк родила сына

О своих новых отношениях телеведущая и актриса начала намекать осенью 2024 года. Впоследствии она подтвердила, что встречается с военным Дмитрием Бабчуком. В начале 2025 года Никитюк получила от возлюбленного предложение руки и сердца. А в июне у Леси и Дмитрия родился сын, имя и лицо которого они долго скрывали. Только после крещения ребенка осенью стало известно, что малыша назвали Оскаром.

