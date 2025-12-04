"Намного комфортнее": Леся Никитюк рассказала о жизни в Хмельницком (фото)

Популярная украинская телеведущая, которая недавно стала матерью, поделилась впечатлениями о жизни в родном городе и призналась, что там значительно проще все успевать.

Леся Никитюк, вероятно, временно переехала в родной Хмельницкий, где по сравнению со столицей меньше массированных обстрелов и аварийных отключений электричества. Ведущая, которая недавно родила сына, опубликовала в своем Instagram несколько историй, где поразмышляла о жизни в маленьких городах.

По ее словам, в областном центре "намного комфортнее" заботиться о малыше. Звезда отметила, что за половину дня успевает и себя привести в порядок, и вывести ребенка на прогулку, и выполнить множество других дел одновременно.

Никитюк сравнила Хмельницкий с Киевом Фото: Instagram lesia_nikituk

Никитюк сравнила Хмельницкий с Киевом. Она отметила, что в столице половина дня уходит только на дорогу к месту назначения.

Звезда экрана показала свои фото и видео, сделанные в фитнес-клубе. На снимке она позирует возле большого зеркала в черном спортивном наряде и кроссовках.

В январе текущего года Леся объявила о помолвке с украинским военным Дмитрием Бабчуком, свою беременность до последнего держала в секрете. О рождении малыша стало известно 20 июня, хотя Бабчук уточнил, что малыш появился на свет еще 15 июня — в День отца. Первого ноября супруги сообщили о крещении сына — его назвали Оскаром.

К тому же, на крещение малыша телезвезда выбрала наряд от любимого бренда жены президента Елены Зеленской. Она появилась в элегантном платье с высоким воротником и ниспадающей с плеч накидкой, которая выгодно подчеркивала ее телосложение. Образ ведущая завершила объемным серебристым браслетом, серьгами и нежной прической с волнами и пучком.