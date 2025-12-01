Жених Леси Никитюк показал, как проходит жизнь с телеведущей (фото)
Украинский военный Дмитрий Бабчук поделился в соцсетях новыми фотографиями со своей невестой — ведущей и блогером Лесей Никитюк. В подборке также есть много фотографий со службы защитника.
Утром на странице в Instagram он опубликовал подборку фото, среди которых — кадры с Лесей и их маленьким сыном Оскаром, снимок самого Дмитрия с едой, а также трогательное селфи пары вместе с собакой.
Публикацию Бабчук подписал словом "рандом", а Никитюк в комментариях добавила: "Такие вот сегодня рандомы...".
Среди фотографий была также фотография Леси с сыном Оскаром возле автомобиля.
Звезда украинского телевидения после многих месяцев сокрытия беременности родила первенца в Киеве 15 июня. Лицо сына звездная мама скрывает. А отцом ребенка стал военный, морской пехотинец ВСУ Дмитрий Бабчук. Он сделал предложение любимой во время их отдыха в Карпатах в начале 2025 года.
Кроме того, телеведущая надела на крещение сына любимый бренд Елены Зеленской. Звезда выбрала наряд с высоким воротником и накидкой, спадающей с плеч. Платье подчеркивало ее фигуру. Образ знаменитость дополнила массивным серебряным браслетом, серьгами и легкой волной волос с пучком.