Жених Леси Никитюк показал, как проходит жизнь с телеведущей (фото)

Украинский военный Дмитрий Бабчук поделился в соцсетях новыми фотографиями со своей невестой — ведущей и блогером Лесей Никитюк. В подборке также есть много фотографий со службы защитника.

Утром на странице в Instagram он опубликовал подборку фото, среди которых — кадры с Лесей и их маленьким сыном Оскаром, снимок самого Дмитрия с едой, а также трогательное селфи пары вместе с собакой.

Публикацию Бабчук подписал словом "рандом", а Никитюк в комментариях добавила: "Такие вот сегодня рандомы...".

Среди фотографий была также фотография Леси с сыном Оскаром возле автомобиля.

Звезда украинского телевидения после многих месяцев сокрытия беременности родила первенца в Киеве 15 июня. Лицо сына звездная мама скрывает. А отцом ребенка стал военный, морской пехотинец ВСУ Дмитрий Бабчук. Он сделал предложение любимой во время их отдыха в Карпатах в начале 2025 года.

Кроме того, телеведущая надела на крещение сына любимый бренд Елены Зеленской. Звезда выбрала наряд с высоким воротником и накидкой, спадающей с плеч. Платье подчеркивало ее фигуру. Образ знаменитость дополнила массивным серебряным браслетом, серьгами и легкой волной волос с пучком.